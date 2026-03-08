Argentinos Juniors vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Argentinos Juniors y Rosario Central correspondiente a la fecha 10 se disputará en el Semillero del Mundo desde las 17:30 (hora Argentina), el miércoles 11 de marzo.

Así llegan Argentinos Juniors y Rosario Central Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura Argentinos Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Gimnasia que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura Rosario Central tiene pendiente su enfrentamiento con Tigre que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Argentinos Juniors. El juez seleccionado para supervisar el partido es Facundo Tello Figueroa.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Aldosivi: Postergado

Fecha 9: vs Gimnasia: Postergado

Fecha 10: vs Rosario Central: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigre: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Platense: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Banfield: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Horario Argentinos Juniors y Rosario Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







