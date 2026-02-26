Argentinos Juniors y Barracas Central se encuentran en la fecha 8

Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 1 de marzo a Barracas Central por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Semillero del Mundo.
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Argentinos Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Lanús que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Barracas Central llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Tigre. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 5 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Barracas Central fue el ganador por 2 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Leandro Rey Hilfer.
