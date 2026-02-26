jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 10:38
Liga Profesional

Argentinos Juniors y Barracas Central se encuentran en la fecha 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de Argentinos Juniors vs Barracas Central. El duelo, a disputarse en el Semillero del Mundo el domingo 1 de marzo, comenzará a las 19:15 (hora Argentina) y será dirigido por Leandro Rey Hilfer.

Argentinos Juniors y Barracas Central se encuentran en la fecha 8
BsAs (DataFactory)

Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 1 de marzo a Barracas Central por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Semillero del Mundo.

Así llegan Argentinos Juniors y Barracas Central

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Lanús que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Tigre. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Barracas Central fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Leandro Rey Hilfer.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Barracas Central: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Aldosivi: Postergado
  • Fecha 9: vs Gimnasia: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Rosario Central: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tigre: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Banfield: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Huracán: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Barracas Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

