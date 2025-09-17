Arsenal vs Deportivo Maipú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo sábado 20 de septiembre.

Así llegan Arsenal y Deportivo Maipú Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional Arsenal no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Gimnasia y Tiro. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional Deportivo Maipú sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con All Boys. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 4 goles y ha recibido 4 en contra.

Las últimas 3 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar Horario Arsenal y Deportivo Maipú, según país

