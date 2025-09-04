Así formará la Selección Argentina ante Venezuela

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela.

La Selección Argentina, ya asegurada en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, se medirá este jueves a las 20.30 frente a Venezuela en el Monumental, con transmisión de TyC Sports, por la fecha 17 de las Eliminatorias.

Lionel Scaloni perfila un equipo con mayoría de habituales titulares y la presencia de Lionel Messi desde el inicio. Dibu Martínez será el arquero, mientras que la defensa estaría integrada por Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo) La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo) Aunque el defensor del Benfica trabajó en el gimnasio en la primera práctica, todo indica que estará desde el arranque junto a Romero en la zaga central.

La gran duda de Scaloni está en el mediocampo En el mediocampo, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul tienen lugar asegurado, mientras que el tercer puesto genera la principal incógnita del entrenador.

Lionel Scaloni La disputa parece estar entre Nicolás Paz y Franco Mastantuono, pese a que en un primer momento se pensaba en Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso. La suspensión de Enzo Fernández, también ausente contra Ecuador, obliga a definir entre los dos jóvenes talentos. En ataque, Messi liderará la delantera junto a Julián Álvarez y Thiago Almada, que se perfila como titular en lugar de Lautaro Martínez. La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo) La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo) La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.