domingo 24 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de agosto de 2025 - 19:10
MLS

Atlanta United y Toronto FC terminaron sin goles

Todo lo que dejó el duelo entre Atlanta United y Toronto FC: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la MLS.

Atlanta United vs Toronto FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
BsAs (DataFactory)
Atlanta United y Toronto FC terminaron sin goles
BsAs (DataFactory)

Atlanta y Toronto FC no pasaron del empate y acabaron igualados sin goles en su encuentro por la semana 25 de la MLS.

Lee además
new york red bulls visita a charlotte fc por la semana 25

New York Red Bulls visita a Charlotte FC por la semana 25
se enfrentan seattle sounders y sporting kansas city por la semana 25

Se enfrentan Seattle Sounders y Sporting Kansas City por la semana 25

El mejor jugador del partido fue Kevin Long. El defensa de Toronto FC tuvo un buen nivel por despejar 3 pelotas peligrosas.

Stian Gregersen se destacó por su sólida defensa. El defensa de Atlanta United tuvo un buen nivel por despejar 5 pelotas peligrosas.

El técnico de Atlanta, Ronny Deila, propuso una formación 4-5-1 con Jayden Hibbert en el arco; Ronald Hernández, Enea Mihaj, Stian Gregersen y Pedro Amador en la línea defensiva; Bartosz Slisz, Tristan Muyumba, Aleksei Miranchuk, Luke Brennan y Saba Lobjanidze en el medio; y Miguel Ángel Almirón en el ataque.

Por su parte, el equipo de Robin Fraser salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Sean Johnson bajo los tres palos; Kobe Franklin, Kevin Long, Sigurd Rosted y Richie Laryea en defensa; Alonso Coello, Jonathan Osorio, Maxime Dominguez y Theodor Corbeanu en la mitad de cancha; y Ola Brynhildsen y Djordje Mihailovic en la delantera.

Lorenzo Hernandez fue el árbitro que dirigió el partido en el Mercedes-Benz Stadium.

El próximo partido de Atlanta en el campeonato será como visitante ante Inter Miami, mientras que Toronto FC visitará a Los Angeles FC.

Cambios en Atlanta United
  • 60' 2T - Salieron Pedro Amador por Brooks Lennon, Tristan Muyumba por Steven Alzate y Saba Lobjanidze por Jamal Thiare
  • 88' 2T - Salieron Miguel Ángel Almirón por Cayman Togashi y Ronald Hernández por Juan Berrocal
Amonestados en Atlanta United:
  • 20' 2T Steven Alzate (Conducta antideportiva), 24' 2T Bartosz Slisz (Conducta antideportiva) y 39' 2T Miguel Ángel Almirón (Conducta antideportiva)

Cambios en Toronto FC
  • 62' 2T - Salieron Ola Brynhildsen por Deandre Kerr y Kevin Long por Raoul Petretta
  • 79' 2T - Salió Theodor Corbeanu por Malik Henry
  • 89' 2T - Salieron Maxime Dominguez por Derrick Etienne Jr. y Sigurd Rosted por Kosi Thompson
Amonestado en Toronto FC:
  • 42' 2T Alonso Coello (Conducta antideportiva)

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

New York Red Bulls visita a Charlotte FC por la semana 25

Se enfrentan Seattle Sounders y Sporting Kansas City por la semana 25

DC United e Inter Miami se reparten los puntos y empatan 1-1

San Diego FC y Portland Timbers empataron sin goles

Colorado Rapids sucumbe ante LA Galaxy en una goleada 3-0

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

viento norte 
Tiempo.

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de más de 50 km por hora: en qué zonas

Candela Vetrano y Andrés Gil.
Espectáculos.

Candela Vetrano rompió el silencio tras el escándalo de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel