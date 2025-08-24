Atlanta United y Toronto FC terminaron sin goles

Atlanta y Toronto FC no pasaron del empate y acabaron igualados sin goles en su encuentro por la semana 25 de la MLS.

El mejor jugador del partido fue Kevin Long. El defensa de Toronto FC tuvo un buen nivel por despejar 3 pelotas peligrosas.

Stian Gregersen se destacó por su sólida defensa. El defensa de Atlanta United tuvo un buen nivel por despejar 5 pelotas peligrosas.

El técnico de Atlanta, Ronny Deila, propuso una formación 4-5-1 con Jayden Hibbert en el arco; Ronald Hernández, Enea Mihaj, Stian Gregersen y Pedro Amador en la línea defensiva; Bartosz Slisz, Tristan Muyumba, Aleksei Miranchuk, Luke Brennan y Saba Lobjanidze en el medio; y Miguel Ángel Almirón en el ataque.

Por su parte, el equipo de Robin Fraser salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Sean Johnson bajo los tres palos; Kobe Franklin, Kevin Long, Sigurd Rosted y Richie Laryea en defensa; Alonso Coello, Jonathan Osorio, Maxime Dominguez y Theodor Corbeanu en la mitad de cancha; y Ola Brynhildsen y Djordje Mihailovic en la delantera.

Lorenzo Hernandez fue el árbitro que dirigió el partido en el Mercedes-Benz Stadium.

El próximo partido de Atlanta en el campeonato será como visitante ante Inter Miami, mientras que Toronto FC visitará a Los Angeles FC.

Cambios en Atlanta United

60' 2T - Salieron Pedro Amador por Brooks Lennon, Tristan Muyumba por Steven Alzate y Saba Lobjanidze por Jamal Thiare

88' 2T - Salieron Miguel Ángel Almirón por Cayman Togashi y Ronald Hernández por Juan Berrocal

Amonestados en Atlanta United:

20' 2T Steven Alzate (Conducta antideportiva), 24' 2T Bartosz Slisz (Conducta antideportiva) y 39' 2T Miguel Ángel Almirón (Conducta antideportiva)

Cambios en Toronto FC

62' 2T - Salieron Ola Brynhildsen por Deandre Kerr y Kevin Long por Raoul Petretta

79' 2T - Salió Theodor Corbeanu por Malik Henry

89' 2T - Salieron Maxime Dominguez por Derrick Etienne Jr. y Sigurd Rosted por Kosi Thompson

Amonestado en Toronto FC:

42' 2T Alonso Coello (Conducta antideportiva)

