9 de marzo de 2026 - 08:40
Liga Profesional

Atlético Tucumán se enfrenta ante la visita Aldosivi por la fecha 10

Atlético Tucumán y Aldosivi se enfrentan en el Monumental de Tucumán, con el arbitraje de Felipe Viola. El duelo se jugará el miércoles 11 de marzo desde las 22:00 (hora Argentina).

Atlético Tucumán vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Atlético Tucumán y Aldosivi se disputará el próximo miércoles 11 de marzo por la fecha 10 del Apertura, a partir de las 22:00 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.

Así llegan Atlético Tucumán y Aldosivi
Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán tiene pendiente su enfrentamiento con River Plate que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

Aldosivi tiene pendiente su enfrentamiento con Independiente Riv. (M) que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Aldosivi muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2022, y Atlético Tucumán lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Felipe Viola.


Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Aldosivi: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Barracas Central: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Gimnasia: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Postergado
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Huracán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sarmiento: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y Aldosivi, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
