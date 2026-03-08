Banfield vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Banfield recibe el próximo miércoles 11 de marzo a Gimnasia por la fecha 10 del Apertura, a partir de las 17:30 (hora Argentina) en el Lencho.

Así llegan Banfield y Gimnasia Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Banfield tiene pendiente su enfrentamiento con Barracas Central que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura Gimnasia tiene pendiente su enfrentamiento con Argentinos Juniors que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Gimnasia fue el ganador por 3 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Sebastián Zunino.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Gimnasia: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigre: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Banfield: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlético Tucumán: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Horario Banfield y Gimnasia, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

