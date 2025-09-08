lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 07:58
Liga Profesional

Belgrano vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

San Martín (SJ) se mide ante Belgrano en el estadio Gigante de Alberdi el jueves 11 de septiembre a las 20:00 (hora Argentina).

Belgrano vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:00 (hora Argentina) el próximo jueves 11 de septiembre, San Martín (SJ) visita a Belgrano en el estadio Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Belgrano y San Martín (SJ)

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Defensa y Justicia. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) cayó derrotado 0 a 2 ante River Plate. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 2 y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 3.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y San Martín (SJ) se impuso por 3 a 1.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Newell`s: 22 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Barracas Central: 29 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Vélez: 19 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Platense: 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Horario Belgrano y San Martín (SJ), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

