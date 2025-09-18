jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 09:40
Liga Profesional

Boca Juniors vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

La previa del choque de Boca Juniors ante Central Córdoba (SE), a disputarse en el estadio la Bombonera el domingo 21 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina). El árbitro será Yael Falcón Pérez.

BsAs (DataFactory)

Boca Juniors recibirá a Central Córdoba (SE), en el marco de la fecha 9 del Clausura, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.

Así llegan Boca Juniors y Central Córdoba (SE)

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors sacó un empate por 1 en su visita a Rosario Central. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 9 tantos en el rival.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) viene de perder contra Dep. Riestra por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 2. Marcó 7 goles y recibieron 4.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 0-3.

Yael Falcón Pérez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 27 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Tigre: 26 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

