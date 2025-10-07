martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 08:01
Liga Profesional

Central Córdoba (SE) vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Unión se mide ante Central Córdoba (SE) en el estadio Único Madre de Ciudades el viernes 10 de octubre a las 16:45 horas.

Central Córdoba (SE) vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:45 horas el próximo viernes 10 de octubre, Unión visita a Central Córdoba (SE) en el estadio Único Madre de Ciudades, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Unión

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) llega con resultado de empate, 0-0, ante Argentinos Juniors. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión cayó derrotado 0 a 2 ante Aldosivi. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 7.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Unión se impuso por 1 a 0.

¿Dónde ver el partido entre Central Córdoba (SE) y Unión en VIVO?
La transmisión del duelo válido a la fecha 12 del Clausura estará disponible en TNT Sports.
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Córdoba (SE) y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

