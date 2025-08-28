Dep. Morón vs Estudiantes (BA): previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Estudiantes (BA) y Dep. Morón se enfrentarán en el estadio Nuevo Francisco Urbano el próximo domingo 31 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Dep. Morón y Estudiantes (BA) Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional Dep. Morón venció por 1-0 a Nueva Chicago. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Estudiantes (BA) en partidos de la Primera Nacional Estudiantes (BA) viene de un triunfo 2 a 0 frente a Talleres (RE). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 1 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Dep. Morón se llevó la victoria por 0 a 1. Gastón Monsón Brizuela fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Dep. Morón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 30: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes (BA) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 30: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Morón y Estudiantes (BA), según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







