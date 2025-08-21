Dos jujeños dirán presente en el Mundial FIFAe 2025 en Arabia Saudita

Mundial FIFAe 2025 en Arabia Saudita Mundial FIFAe 2025 en Arabia Saudita

Jujuy vuelve a ser protagonista en el universo de los deportes electrónicos. Lucas Garay (Luckz99) y Gabriel Farfan (Patukzn777) aseguraron su clasificación al Mundial FIFAe 2025, el torneo más prestigioso de eFootball Mobile, que se llevará a cabo en diciembre en Arabia Saudita bajo la organización de la FIFA y Konami.

Ambos jugadores obtuvieron la representación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino de Esports (AFAe) tras destacarse en las recientes eliminatorias nacionales.

El recorrido de Garay fue imponente: acumuló 72 triunfos, 2 empates y solo 4 derrotas, con lo que alcanzó los 2000 puntos, la máxima puntuación del torneo. Farfan se ubicó segundo gracias a una sólida campaña de 62 victorias, 10 empates y 6 caídas, alcanzando los 1811 puntos. La competencia fue abierta a todo el país y reunió a cientos de miles de jugadores, lo que realza aún más la magnitud del logro.

La FIFAe World Cup celebrará este año su segunda edición y reunirá a los mejores exponentes del mundo en dos formatos: duelos 2v2 en consola y partidas 1v1 en móvil. Para Garay y Farfan no es la primera experiencia internacional: el primero ya representó a la Argentina en 2024, también en Arabia, donde se metió entre los nueve mejores del planeta. Farfan, por su parte, viajó este año a Italia para disputar la fase final de la Champions League de eFootball Mobile, buscando un lugar en el Inter de Milán.

Más allá del éxito individual, su clasificación refleja el crecimiento sostenido de los esports en Jujuy. Programas como Desafío Jujuy, el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y el apoyo del Gobierno provincial han impulsado el desarrollo de nuevos talentos. Incluso, en la Legislatura avanza un proyecto de ley del diputado Adriano Morone que busca reconocer a los deportes electrónicos como disciplina oficial.

