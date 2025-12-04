Dura derrota de Jujuy Básquet ante Barrio Parque: este jueves sigue la gira pro Córdoba

Este miércoles en "El Teatro del Parque" de la provincia de Córdoba, Barrio Parque venció contundentemente a Jujuy Básquet por 75 a 54. De esta manera, el Verde sumó su tercera victoria en el campeonato, mientras que el equipo jujeño cayó luego de conseguir dos victorias consecutivas en la Liga Argentina.

Liga Argentina. Jujuy Básquet consiguió su primera victoria de local: en un partidazo le ganó a Huracán Las Heras

Juan Manuel Bejar con 16 puntos fue el goleador de Parque y del partido, mientras que Andriy Grytsak y Francisco Tarnowyk con 11 tantos, cada uno, fueron los máximos anotadores de los Cóndores.

Un comienzo equilibrado, donde Parque hacía de su defensa la mejor herramienta de trabajo para edificar sus ofensivas, que lo llevaron a distanciarse de la visita. Sobre el final reaccionó el conjunto jujeño y por momentos llegó a empatar el marcador.

En el segundo parcial la intensidad de las marcas hizo perder efectividad a los dos equipos, el goleo fue bajo y el tiro externo no era virtud de ninguno.

image

En el reinicio del juego Parque siguió con la marca intensa, lo que permitía que pudiera tener salidas rápidas y mejores opciones ofensivas, para así llegar al final de ese tramo del juego con la diferencia máxima hasta ese momento, de 18 puntos.

En el capítulo final las situaciones del juego no cambiaron demasiado, ya que las defensas seguían trabajando mejor que los ataques, pero en ese marco Parque supo mantener la diferencia y cerrar un partido sin sobresaltos.

La próxima presentación del "Verde del Sur" será el domingo 7 de diciembre, visitando a Fusión Riojana, en la ciudad de La Rioja a la hora 21.30. En tanto, Jujuy Básquet jugará este jueves 4 de diciembre ante Hindú Club, en Córdoba y desde las 21.30 hs.