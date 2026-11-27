Entre montañas, senderos y paisajes imponentes, el corredor jujeño Diego Chiappero cumplió uno de sus grandes objetivos deportivos en Bariloche. El atleta participó de una competencia internacional de trail running organizada por UTMB, donde consiguió ubicarse entre los diez mejores de su categoría.

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En diálogo con Canal 4, compartió detalles de su experiencia en la Patagonia, las dificultades del circuito y sus próximos desafíos deportivos.

La competencia reunió a deportistas de distintos lugares del país en un escenario caracterizado por sus desniveles, las bajas temperaturas y la exigencia física.

Para explicar la dificultad del recorrido, Chiappero comparó la altimetría con lo que significa subir y bajar hasta el santuario de la Virgen de Punta Corral.

El jujeño consiguió finalizar octavo en su categoría, en la que, según estimó, participaron alrededor de 100 corredores.

“Mi sueño era entrar entre los diez de mi categoría y por suerte logré entrar octavo. Estaba feliz de la vida”, contó.

La exigencia de correr entre las montañas de Bariloche

Más allá del atractivo turístico y natural de la Patagonia, Chiappero explicó que durante la competencia mantiene su atención en el terreno, la alimentación, el ritmo y las sensaciones de su cuerpo.

“No es que voy con el objetivo de terminar, me gusta ir a competir”, aseguró el deportista, quien reconoció que muchas veces disfruta de los paisajes recién después de cruzar la meta.

Además, destacó el nivel de organización de UTMB, un circuito internacional de carreras de montaña que tiene como máximo atractivo la posibilidad de competir en el Mont Blanc, en Europa.

Diego Chiappero en el Trail Running de Bariloche

El próximo desafío: correr 88 kilómetros en Jujuy

Tras su experiencia en Bariloche, Chiappero comenzó a prepararse para uno de los mayores desafíos de su trayectoria deportiva: una carrera de 88 kilómetros que se desarrollará en Jujuy durante 2027.

El corredor anticipó que podría demandarle entre 15 y 20 horas de actividad, teniendo en cuenta las dificultades del terreno y los desniveles.

Hasta el momento, su mayor distancia recorrida en una competencia fue de 45 kilómetros, con 3.000 metros de desnivel positivo.

“A mí mirar una carrera de 88 kilómetros me llevó más de cuatro años corriendo”, sostuvo. En esta oportunidad, su prioridad será conocer la respuesta de su cuerpo y completar el recorrido sin poner en riesgo su salud.

Una destacada participación de corredores jujeños

Chiappero también resaltó la importante presencia de deportistas jujeños en Bariloche y los resultados obtenidos en las diferentes distancias.

Entre ellos, destacó el desempeño de Tamara López en los 55 kilómetros, mientras que Juan Carlos Cáceres y Patricio Lama afrontaron el exigente recorrido de 87 kilómetros.

La participación de los atletas reflejó el crecimiento del trail running en Jujuy y el nivel de preparación de los corredores locales para afrontar competencias de gran exigencia.