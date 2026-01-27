martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 23:09
Liga Profesional

EN VIVO: 0-0: Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE) llegan al entretiempo sin goles

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Atlético Tucumán vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El árbitro pita el final de la primera etapa en el estadio el Monumental de Tucumán. El Ferroviario y el Decano se van a los vestidores con un marcador parcial 0-0.

Lee además
en vivo: independiente avanza en el marcador y le gana a newell`s 1 a 0

EN VIVO: Independiente avanza en el marcador y le gana a Newell`s 1 a 0
diego herazo le dio la victoria a san lorenzo ante gimnasia (mendoza)

Diego Herazo le dio la victoria a San Lorenzo ante Gimnasia (Mendoza)

Las estadísticas del encuentro entre Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE) del Apertura:

  • Tiros al arco: Atlético Tucumán (4) VS Central Córdoba (SE) (2)
  • Fouls cometidos: Atlético Tucumán (8) VS Central Córdoba (SE) (8)
  • Tarjetas Amarillas: Atlético Tucumán (2) VS Central Córdoba (SE) (2)
  • Tiros Libres: Atlético Tucumán (2) VS Central Córdoba (SE) (5)
Así llegan Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE)

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Independiente Riv. (M).

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

A Central Córdoba (SE) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Gimnasia (Mendoza).

El árbitro Andrés Gariano fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Monumental de Tucumán.

Formación de Atlético Tucumán hoy

El entrenador Hugo Colace dispuso una formación 4-3-3 con Luis Ingolotti defendiendo el arco; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Ignacio Galván como zagueros; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz y Ezequiel Ham en el centro del campo; con Franco Nicola, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola como atacantes.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

Por su parte, Lucas Pusineri salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi como defensores; Marco Iacobellis, Lucas González, Matías Vera y Diego Barrera como centrocampistas; y Horacio Tijanovich y Ezequiel Naya como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Independiente avanza en el marcador y le gana a Newell`s 1 a 0

Diego Herazo le dio la victoria a San Lorenzo ante Gimnasia (Mendoza)

Independiente Riv. (M) le dio vuelta el partido a Huracán con un 2-1

Instituto no pudo con Platense y cayó por 2-1

Con gol agónico de Tomás Molina, Argentinos Juniors le ganó a Sarmiento por 1 a 0

Lo que se lee ahora
Los Pumas vuelven a Jujuy. video
Deportes.

Los Pumas vuelven a Jujuy para enfrentar a Australia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Los Pumas vuelven a Jujuy. video
Deportes.

Los Pumas vuelven a Jujuy para enfrentar a Australia

La Vendimia de El Bayeh 2025: PH JUAN IRUSTA
Early bird.

La Vendimia de El Bayeh 2026: tres días para celebrar el vino y la cultura quebradeña

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel