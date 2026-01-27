EN VIVO: 0-0: Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE) llegan al entretiempo sin goles

El árbitro pita el final de la primera etapa en el estadio el Monumental de Tucumán. El Ferroviario y el Decano se van a los vestidores con un marcador parcial 0-0.

Diego Herazo le dio la victoria a San Lorenzo ante Gimnasia (Mendoza)

EN VIVO: Independiente avanza en el marcador y le gana a Newell`s 1 a 0

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Atlético Tucumán buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Independiente Riv. (M).

A Central Córdoba (SE) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Gimnasia (Mendoza).

El árbitro Andrés Gariano fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Monumental de Tucumán.

Formación de Atlético Tucumán hoy

El entrenador Hugo Colace dispuso una formación 4-3-3 con Luis Ingolotti defendiendo el arco; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Ignacio Galván como zagueros; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz y Ezequiel Ham en el centro del campo; con Franco Nicola, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola como atacantes.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

Por su parte, Lucas Pusineri salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi como defensores; Marco Iacobellis, Lucas González, Matías Vera y Diego Barrera como centrocampistas; y Horacio Tijanovich y Ezequiel Naya como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)