EN VIVO: Dep. Riestra y Gimnasia (Mendoza) arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 10 del Apertura

EN VIVO: Comenzó el partido entre Defensa y Justicia y Central Córdoba (SE): 0-0 en el inicio

Dep. Riestra tiene pendiente su enfrentamiento con Lanús que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Gimnasia (Mendoza) tiene pendiente su enfrentamiento con Defensa y Justicia que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Formación de Dep. Riestra hoy

El equipo dirigido por Gustavo Benítez plantea su juego con una formación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Pedro Ramírez, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño y Nicolás Sansotre en defensa; Jonatan Goitía, Matías García y Antony Alonso en el medio; y Gabriel Obredor y José María Ingratti en la delantera.

Formación de Gimnasia (Mendoza) hoy

Por su parte, los conducidos por Ariel Broggi se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con César Rigamonti defendiendo la portería; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra en la zaga; Nicolás Linares, Ulises Sánchez, Fermín Antonini y Facundo Lencioni en el centro del campo; y con Santiago Rodríguez y Agustín Módica en el ataque.

