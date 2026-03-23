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23 de marzo de 2026 - 19:28
Liga Profesional

EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Estudiantes y Central Córdoba (SE) por la fecha 12 del Apertura

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Estudiantes vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Estudiantes y Central Córdoba (SE) del Apertura:

  • Tiros al arco: Estudiantes (7) VS Central Córdoba (SE) (1)
  • Fouls cometidos: Estudiantes (2) VS Central Córdoba (SE) (4)

La previa del encuentro entre Estudiantes y Central Córdoba (SE) por Torneo Apertura 2026 :

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Así llegan Estudiantes y Central Córdoba (SE)

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes ganó su último duelo ante Gimnasia (Mendoza) por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) viene de vencer a Dep. Riestra en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 4 goles y 3 le han convertido.

Nicolás Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Estudiantes hoy

Alexander Medina se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Eros Mancuso como defensores; Mikel Amondarain, Lucas Piovi y Alexis Castro como centrocampistas; y Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré como delanteros.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

Por su parte, el entrenador Lucas Pusineri dispuso en campo una estrategia 5-3-2 con Alan Aguerre defendiendo el arco; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera como zagueros; Matías Vera, Juan José Cardozo y Lucas González en el centro del campo; y con Ezequiel Naya y Michael Santos como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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