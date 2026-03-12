EN VIVO: Comenzó el partido entre Defensa y Justicia y Central Córdoba (SE): 0-0 en el inicio

BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Defensa y Justicia y Central Córdoba (SE) del Apertura: Tiros al arco: Defensa y Justicia (6) VS Central Córdoba (SE) (1)

(6) VS (1) Fouls cometidos: Defensa y Justicia (6) VS Central Córdoba (SE) (2) La previa del encuentro entre Defensa y Justicia y Central Córdoba (SE) por Torneo Apertura 2026 :

Así llegan Defensa y Justicia y Central Córdoba (SE) Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura Defensa y Justicia tiene pendiente su enfrentamiento con Gimnasia (Mendoza) que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) tiene pendiente su enfrentamiento con Boca Juniors que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Bryan Ferreyra fue el árbitro que dirigió el partido en el Tito Tomaghello.

Formación de Defensa y Justicia hoy El entrenador Mariano Soso salió a la cancha con una formación 3-4-3 con Cristopher Fiermarín en la portería; Lucas Souto, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Agustín Hausch, Santiago Sosa Yung, Ever Banega y Aarón Molinas en el mediocampo; y Rubén Botta, Abiel Osorio y Juan Manuel Gutiérrez en el ataque. Formación de Central Córdoba (SE) hoy Por su parte, Lucas Pusineri paró en el campo una estrategia 5-3-2 con Alan Aguerre en el arco; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera como defensa; Matías Vera, Juan José Cardozo y Lucas González en la mitad; y con Horacio Tijanovich y Michael Santos en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

