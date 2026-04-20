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20 de abril de 2026 - 20:37
Liga Profesional

EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre San Lorenzo y Vélez

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

San Lorenzo vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! San Lorenzo y Vélez no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el Nuevo Gasómetro.

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Las estadísticas del encuentro entre San Lorenzo y Vélez del Apertura:

  • Posesión: San Lorenzo (51%) VS Vélez (49%)
  • Tiros al arco: San Lorenzo (3) VS Vélez (1)
  • Fouls cometidos: San Lorenzo (5) VS Vélez (9)
  • Pases Correctos: San Lorenzo (151) VS Vélez (151)
  • Pases Incorrectos: San Lorenzo (42) VS Vélez (49)
  • Recuperaciones: San Lorenzo (10) VS Vélez (1)
  • Tarjetas Amarillas: San Lorenzo (0) VS Vélez (1)
Así llegan San Lorenzo y Vélez

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

San Lorenzo igualó 0-0 frente a Newell`s. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 7 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez viene de un triunfo 1 a 0 frente a Central Córdoba (SE). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 5 en su arco.

Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en el Nuevo Gasómetro.

Formación de San Lorenzo hoy

El entrenador Gustavo Álvarez salió a la cancha con una formación 3-5-2 con Orlando Gill en la portería; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña y Lautaro Montenegro en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis y Matías Reali en el mediocampo; y Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi en el ataque.

Formación de Vélez hoy

Por su parte, Guillermo Barros Schelotto paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Álvaro Montero en el arco; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez como defensa; Tobías Andrada, Lucas Robertone, Matías Pellegrini, Diego Valdés y Manuel Lanzini en la mitad; y con Florián Monzón en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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