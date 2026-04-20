EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre San Lorenzo y Vélez

¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! San Lorenzo y Vélez no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el Nuevo Gasómetro.
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¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! San Lorenzo y Vélez no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el Nuevo Gasómetro.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
San Lorenzo igualó 0-0 frente a Newell`s. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 7 goles y registró solo 5 a favor.
Vélez viene de un triunfo 1 a 0 frente a Central Córdoba (SE). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 6 goles y le metieron 5 en su arco.
Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en el Nuevo Gasómetro.
El entrenador Gustavo Álvarez salió a la cancha con una formación 3-5-2 con Orlando Gill en la portería; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña y Lautaro Montenegro en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis y Matías Reali en el mediocampo; y Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi en el ataque.
Por su parte, Guillermo Barros Schelotto paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Álvaro Montero en el arco; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez como defensa; Tobías Andrada, Lucas Robertone, Matías Pellegrini, Diego Valdés y Manuel Lanzini en la mitad; y con Florián Monzón en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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