lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 22:19
Liga Profesional

EN VIVO: Racing Club empata 0-0 con Tigre por el partido de la llave 2 del Clausura

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Racing Club se enfrenta ante la visita Tigre por la llave 2
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Racing Club y Tigre del Clausura:

  • Posesión: Racing Club (33%) VS Tigre (67%)
  • Tiros al arco: Racing Club (6) VS Tigre (3)
  • Fouls cometidos: Racing Club (7) VS Tigre (6)
  • Pases Correctos: Racing Club (162) VS Tigre (55)
  • Pases Incorrectos: Racing Club (42) VS Tigre (20)
  • Recuperaciones: Racing Club (4) VS Tigre (5)
  • Tarjetas Amarillas: Racing Club (1) VS Tigre (2)

La previa del encuentro entre Racing Club y Tigre por Torneo Clausura 2025 :

Con ansias de pasar a la Semifinal del Clausura, La Academia y el Matador juegan hoy desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.

Andrés Merlos fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio el Cilindro.

Formación de Racing Club hoy

Gustavo Costas presentó una alineación 4-3-3 con Facundo Cambeses defendiendo la portería; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas en la zaga; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa y Agustín Almendra en el centro del campo; y con Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara en el ataque.

Formación de Tigre hoy

Por su parte, Diego Dabove salió a jugar con una estrategia 4-4-2, con Felipe Zenobio en la portería; Ramón Arias, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez en la línea defensiva; Jabes Saralegui, Gonzalo Piñeiro, Julián López y Sebastián Medina en el mediocampo; y Ignacio Russo y David Romero en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

