EN VIVO: 0-0: Lanús y Central Córdoba (SE) se mantienen sin goles al finalizar el primer tiempo

El Granate y el Ferroviario están empatando 0 a 0 al término de la primera etapa en el estadio la Fortaleza.
El Ferroviario se mide hoy ante el Granate en la vuelta de la llave 3 de la Copa Sudamericana con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio la Fortaleza a las 21:30 (hora Argentina).
El árbitro designado para el encuentro fue Cristián Garay Reyes.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino plantea su juego con una formación 4-4-2 con Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina y Franco Watson en el medio; y Rodrigo Castillo y Alexis Canelo en la delantera.
Por su parte, los conducidos por Omar De Felippe se paran en la cancha con una estrategia 5-4-1 con Alan Aguerre defendiendo la portería; Fernando Martínez, Facundo Mansilla, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré en la zaga; Matías Perelló, José Florentín, Leonardo Heredia y Matías Godoy en el centro del campo; y con Gastón Verón en el ataque.
FUENTE: nota.texto7
