jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 22:22
copa sudamericana

EN VIVO: 0-0: Lanús y Central Córdoba (SE) se mantienen sin goles al finalizar el primer tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Lanús vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

El Granate y el Ferroviario están empatando 0 a 0 al término de la primera etapa en el estadio la Fortaleza.

Lee además
atletico mineiro clasifico al vencer 1-0 a su rival godoy cruz

Atlético Mineiro clasificó al vencer 1-0 a su rival Godoy Cruz
Incidentes entre Independiente y la U de Chile.
Comunicados.

Independiente condenó los incidentes: "La violencia no nos representa"

Las estadísticas del encuentro entre Lanús y Central Córdoba (SE) de la Copa Sudamericana:

  • Posesión: Lanús (46%) VS Central Córdoba (SE) (54%)
  • Tiros al arco: Lanús (1) VS Central Córdoba (SE) (3)
  • Fouls cometidos: Lanús (8) VS Central Córdoba (SE) (7)
  • Pases Correctos: Lanús (195) VS Central Córdoba (SE) (123)
  • Pases Incorrectos: Lanús (40) VS Central Córdoba (SE) (54)
  • Recuperaciones: Lanús (6) VS Central Córdoba (SE) (16)
  • Tarjetas Amarillas: Lanús (0) VS Central Córdoba (SE) (1)
  • Tiros Libres: Lanús (1) VS Central Córdoba (SE) (1)

El Ferroviario se mide hoy ante el Granate en la vuelta de la llave 3 de la Copa Sudamericana con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio la Fortaleza a las 21:30 (hora Argentina).

El árbitro designado para el encuentro fue Cristián Garay Reyes.

Formación de Lanús hoy

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino plantea su juego con una formación 4-4-2 con Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina y Franco Watson en el medio; y Rodrigo Castillo y Alexis Canelo en la delantera.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

Por su parte, los conducidos por Omar De Felippe se paran en la cancha con una estrategia 5-4-1 con Alan Aguerre defendiendo la portería; Fernando Martínez, Facundo Mansilla, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré en la zaga; Matías Perelló, José Florentín, Leonardo Heredia y Matías Godoy en el centro del campo; y con Gastón Verón en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atlético Mineiro clasificó al vencer 1-0 a su rival Godoy Cruz

Independiente condenó los incidentes: "La violencia no nos representa"

Las duras repercusiones tras los incidentes entre Independiente y la U de Chile

Alianza Lima venció a U. Católica (E) y se clasificó a Cuartos de Final

El Rojo y U. de Chile no pudieron seguir jugando en el estadio la Caldera del Diablo

Lo que se lee ahora
Gimnasiade Jujuy visita a Almirante Brown video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown: "Un rival muy duro"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo video
Urgente.

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Los Kjarkas en Jujuy.
¡Imperdible!

Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

Estaba limpio y llevaba una cama: cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado video
Policiales.

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes video
Crimen.

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel