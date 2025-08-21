EN VIVO: 0-0: Lanús y Central Córdoba (SE) se mantienen sin goles al finalizar el primer tiempo

BsAs (DataFactory)

El Granate y el Ferroviario están empatando 0 a 0 al término de la primera etapa en el estadio la Fortaleza.

Las estadísticas del encuentro entre Lanús y Central Córdoba (SE) de la Copa Sudamericana: Posesión: Lanús (46%) VS Central Córdoba (SE) (54%)

(46%) VS (54%) Tiros al arco: Lanús (1) VS Central Córdoba (SE) (3)

(1) VS (3) Fouls cometidos: Lanús (8) VS Central Córdoba (SE) (7)

(8) VS (7) Pases Correctos: Lanús (195) VS Central Córdoba (SE) (123)

(195) VS (123) Pases Incorrectos: Lanús (40) VS Central Córdoba (SE) (54)

(40) VS (54) Recuperaciones: Lanús (6) VS Central Córdoba (SE) (16)

(6) VS (16) Tarjetas Amarillas: Lanús (0) VS Central Córdoba (SE) (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Lanús (1) VS Central Córdoba (SE) (1)

El Ferroviario se mide hoy ante el Granate en la vuelta de la llave 3 de la Copa Sudamericana con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio la Fortaleza a las 21:30 (hora Argentina).

El árbitro designado para el encuentro fue Cristián Garay Reyes.

Formación de Lanús hoy El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino plantea su juego con una formación 4-4-2 con Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina y Franco Watson en el medio; y Rodrigo Castillo y Alexis Canelo en la delantera. Formación de Central Córdoba (SE) hoy Por su parte, los conducidos por Omar De Felippe se paran en la cancha con una estrategia 5-4-1 con Alan Aguerre defendiendo la portería; Fernando Martínez, Facundo Mansilla, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré en la zaga; Matías Perelló, José Florentín, Leonardo Heredia y Matías Godoy en el centro del campo; y con Gastón Verón en el ataque. © 2020 DataFactory FUENTE: nota.texto7

