EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Flamengo y Racing Club empatan sin goles

BsAs (DataFactory)

Los equipos se marcharon al descanso en el estadio el Maracanã. En los primeros 45 minutos, Flamengo iguala 0 a 0 frente a la Academia.

Las estadísticas del encuentro entre Flamengo y Racing Club de la Copa Libertadores: Posesión: Flamengo (34%) VS Racing Club (66%)

(34%) VS (66%) Tiros al arco: Flamengo (4) VS Racing Club (2)

(4) VS (2) Fouls cometidos: Flamengo (4) VS Racing Club (10)

(4) VS (10) Pases Correctos: Flamengo (254) VS Racing Club (76)

(254) VS (76) Pases Incorrectos: Flamengo (41) VS Racing Club (52)

(41) VS (52) Recuperaciones: Flamengo (3) VS Racing Club (6)

(3) VS (6) Tiros Libres: Flamengo (2) VS Racing Club (0) Hoy desde las 21:30 (hora Argentina), Flamengo y la Academia se enfrentan por la llave 2 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el estadio el Maracanã.

Flamengo y la Academia quieren conseguir el mejor marcador en la primera semifinal para llegar a la definición de la competencia. El duelo revancha se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30 en Presidente Perón.

Jesús Valenzuela Sáez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Maracanã.

Formación de Flamengo hoy Filipe Kasmirski eligió una alineación 4-3-3 con Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira y Alex Sandro en defensa; Erick Pulgar, Jorginho y Giorgian De Arrascaeta en el medio; y Luiz Araújo, Pedro y Jorge Carrascal en la delantera. Formación de Racing Club hoy Por su parte, Gustavo Costas presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo en el muro defensivo; Santiago Solari, Bruno Zuculini, Agustín Almendra y Gabriel Rojas en el centro del campo; y Adrián Martínez y Tomás Conechny como delanteros. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.