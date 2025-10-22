miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 22:24
Copa Libertadores

EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Flamengo y Racing Club empatan sin goles

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Flamengo vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Los equipos se marcharon al descanso en el estadio el Maracanã. En los primeros 45 minutos, Flamengo iguala 0 a 0 frente a la Academia.

Las estadísticas del encuentro entre Flamengo y Racing Club de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Flamengo (34%) VS Racing Club (66%)
  • Tiros al arco: Flamengo (4) VS Racing Club (2)
  • Fouls cometidos: Flamengo (4) VS Racing Club (10)
  • Pases Correctos: Flamengo (254) VS Racing Club (76)
  • Pases Incorrectos: Flamengo (41) VS Racing Club (52)
  • Recuperaciones: Flamengo (3) VS Racing Club (6)
  • Tiros Libres: Flamengo (2) VS Racing Club (0)

Hoy desde las 21:30 (hora Argentina), Flamengo y la Academia se enfrentan por la llave 2 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el estadio el Maracanã.

Flamengo y la Academia quieren conseguir el mejor marcador en la primera semifinal para llegar a la definición de la competencia. El duelo revancha se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30 en Presidente Perón.

Jesús Valenzuela Sáez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Maracanã.

Formación de Flamengo hoy

Filipe Kasmirski eligió una alineación 4-3-3 con Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira y Alex Sandro en defensa; Erick Pulgar, Jorginho y Giorgian De Arrascaeta en el medio; y Luiz Araújo, Pedro y Jorge Carrascal en la delantera.

Formación de Racing Club hoy

Por su parte, Gustavo Costas presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo en el muro defensivo; Santiago Solari, Bruno Zuculini, Agustín Almendra y Gabriel Rojas en el centro del campo; y Adrián Martínez y Tomás Conechny como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

