EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Flamengo y Racing Club empatan sin goles

Los equipos se marcharon al descanso en el estadio el Maracanã. En los primeros 45 minutos, Flamengo iguala 0 a 0 frente a la Academia.
Hoy desde las 21:30 (hora Argentina), Flamengo y la Academia se enfrentan por la llave 2 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el estadio el Maracanã.
Flamengo y la Academia quieren conseguir el mejor marcador en la primera semifinal para llegar a la definición de la competencia. El duelo revancha se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30 en Presidente Perón.
Jesús Valenzuela Sáez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Maracanã.
Filipe Kasmirski eligió una alineación 4-3-3 con Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira y Alex Sandro en defensa; Erick Pulgar, Jorginho y Giorgian De Arrascaeta en el medio; y Luiz Araújo, Pedro y Jorge Carrascal en la delantera.
Por su parte, Gustavo Costas presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo en el muro defensivo; Santiago Solari, Bruno Zuculini, Agustín Almendra y Gabriel Rojas en el centro del campo; y Adrián Martínez y Tomás Conechny como delanteros.
