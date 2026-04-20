EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Tigre y Huracán empatan sin goles

Los equipos se marcharon al descanso en Don José Dellagiovanna. En los primeros 45 minutos, el Matador iguala 0 a 0 frente a el Globo.
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Los equipos se marcharon al descanso en Don José Dellagiovanna. En los primeros 45 minutos, el Matador iguala 0 a 0 frente a el Globo.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Tigre terminó con un empate en 0 frente a Atlético Tucumán en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 2 a favor.
Huracán venció 3-1 a Rosario Central en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Yael Falcón Pérez fue el árbitro escogido para el partido en Don José Dellagiovanna.
Diego Dabove eligió una alineación 4-5-1 con Felipe Zenobio en el arco; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez en defensa; Gonzalo Piñeiro, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez y Elías Cabrera en el medio; y Ignacio Russo en la delantera.
Por su parte, Diego Martínez presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo, César Ibáñez en el muro defensivo; Facundo Kalinger, Facundo Waller y Leonardo Gil en el centro del campo; y Jordy Caicedo y Oscar Cortés como delanteros.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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