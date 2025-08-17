EN VIVO: All Boys mantiene la ventaja 1-0 frente a Güemes (SE) en la segunda mitad

¡Arrancan los segundos 45 minutos! All Boys vence a Güemes (SE) con gol de Juan Pablo Passaglia (33' 1T).

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Güemes (SE) viene de empatar ante Alvarado por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de All Boys en partidos de la Primera Nacional

All Boys viene de vencer a Patronato en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 2 goles y 1 le han convertido.

Fabrizio Llobet fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Güemes (SE) hoy

Pablo Martel se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Nahuel Pezzini; Walter Juárez, Nicolás Monserrat, Fernando González y Federico López como defensores; Emiliano Griffa, Santiago Sala, Lucas Chiozza y Axel Oyola como centrocampistas; y Mauro Albertengo y Maximiliano Álvarez como delanteros.

Formación de All Boys hoy

Por su parte, el entrenador Aníbal Biggeri dispuso en campo una estrategia 4-3-3 con Roberto Ramírez defendiendo el arco; Hernán Grana, Iván Zafarana, Facundo Butti, Yago De Vito como zagueros; Juan Carlos Salas, Gustavo Turraca y Juan Pablo Passaglia en el centro del campo; y con Ignacio Palacio, Matías Nouet y Julián Ceballos como atacantes.

