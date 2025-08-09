Se enfrentan Austin FC y Houston por la semana 23

En el Q2 Stadium, Austin FC espera por Houston desde las 21:30 (hora Argentina), para disputar el encuentro correspondiente por la semana 23 de la MLS.
En el Q2 Stadium, Austin FC espera por Houston desde las 21:30 (hora Argentina), para disputar el encuentro correspondiente por la semana 23 de la MLS.
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Austin FC ganó su último duelo ante DC United por 4 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 8 a favor.
El anterior partido jugado por Houston acabó en empate por 1-1 ante Philadelphia Union. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Houston se quedó con la victoria por 2 a 0.
El encargado de impartir justicia en el partido será Alexis Da Silva.
