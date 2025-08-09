sábado 09 de agosto de 2025

9 de agosto de 2025 - 07:35
MLS

Se enfrentan Austin FC y Houston por la semana 23

En la previa de Austin FC vs Houston, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 21:30 (hora Argentina) en el Q2 Stadium. El árbitro designado será Alexis Da Silva.

Austin FC vs Houston: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS
BsAs (DataFactory)

En el Q2 Stadium, Austin FC espera por Houston desde las 21:30 (hora Argentina), para disputar el encuentro correspondiente por la semana 23 de la MLS.

Así llegan Austin FC y Houston

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Austin FC en partidos de la MLS

Austin FC ganó su último duelo ante DC United por 4 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 8 a favor.

Últimos resultados de Houston en partidos de la MLS

El anterior partido jugado por Houston acabó en empate por 1-1 ante Philadelphia Union. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Houston se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Alexis Da Silva.


Fechas y rivales de Austin FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs FC Dallas: 16 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs CF Montréal: 23 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs San José Earthquakes: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 27: vs Sporting Kansas City: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs FC Dallas: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Houston en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Vancouver Whitecaps FC: 17 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs San José Earthquakes: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs St. Louis City: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 22: vs LA Galaxy: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Colorado Rapids: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
Horario Austin FC y Houston, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

