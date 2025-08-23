EN VIVO: Atlanta y Ferro, sin ventajas en el comienzo: 0-0

Las estadísticas del encuentro entre Atlanta y Ferro de la Primera Nacional:
- Tarjetas Amarillas: Atlanta (1) VS Ferro (2)
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Atlanta sacó un empate por 0 en su visita a Almagro. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Ferro viene de derrotar a Colegiales con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 2 goles y le han convertido 6 en su arco.
El árbitro Ariel Penel fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
El estratega Luis Osvaldo García apostó por una formación 4-5-1 con Juan Francisco Rago bajo los tres palos; Leonardo Flores, Caín Fara, Tomás Rojas y Guillermo Ferracuti en la zaga; Nicolás Previtali, Jorge Valdez Chamorro, Lautaro Fedele, Federico Bisanz y Lucas Ambrogio en el medio; y Jonathan Dellarossa como atacante.
Por su parte, el entrenador Sergio Rondina planteó un esquema táctico 3-4-3 con Fernando Monetti en la portería; Alan Lorenzo, Patricio Boolsen, Franco Meritello en la línea defensiva; Martín Vallejos, Julian Cosi, Gino Olguín y Rodrigo Ayala en el mediocampo; y Martín Campos, Mateo Benegas y Franco García en la delantera.
