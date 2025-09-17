EN VIVO: Atlético Mineiro aún sigue arriba en el marcador por 2-1

El descuento para Bolívar llegó en el minuto 47 y el gol fue anotado por Robson Tome. Atl.Mineiro sigue arriba con los tantos de Alexsander (44' 1T) y Vitor Hugo (50' 1T).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El descuento para Bolívar llegó en el minuto 47 y el gol fue anotado por Robson Tome. Atl.Mineiro sigue arriba con los tantos de Alexsander (44' 1T) y Vitor Hugo (50' 1T).
Hoy juegan Bolívar y Atl.Mineiro el partido por la llave 3 de la Copa Sudamericana. El duelo será en el estadio el coloso de Miraflores y dará inicio a partir de las 19:00 (hora Argentina).
El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el coloso de Miraflores fue Kevin Ortega Pimentel.
El técnico Flavio Robatto dispuso una formación 4-5-1 con Carlos Lampe bajo los tres palos; Jesús Sagredo, Miguel Ángel Torrén, Ignacio Gariglio y José Sagredo en la zaga; Leonel Justiniano, Robson Tome, Jhon Velásquez, Carlos Melgar y Daniel Cataño en la mitad de cancha; y Martín Cauteruccio como delantero.
Por su parte, Jorge Sampaoli sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Éverson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Júnior Alonso en el muro defensivo; Alan Franco, Alexsander, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa y Guilherme Arana en el centro del campo; y Rony en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.