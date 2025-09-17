EN VIVO: Atlético Mineiro aún sigue arriba en el marcador por 2-1

BsAs (DataFactory)

El descuento para Bolívar llegó en el minuto 47 y el gol fue anotado por Robson Tome. Atl.Mineiro sigue arriba con los tantos de Alexsander (44' 1T) y Vitor Hugo (50' 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Bolívar y Atlético Mineiro de la Copa Sudamericana: Posesión: Bolívar (30%) VS Atlético Mineiro (70%)

(30%) VS (70%) Tiros al arco: Bolívar (5) VS Atlético Mineiro (2)

(5) VS (2) Fouls cometidos: Bolívar (6) VS Atlético Mineiro (12)

(6) VS (12) Pases Correctos: Bolívar (324) VS Atlético Mineiro (77)

(324) VS (77) Pases Incorrectos: Bolívar (48) VS Atlético Mineiro (39)

(48) VS (39) Recuperaciones: Bolívar (6) VS Atlético Mineiro (1)

(6) VS (1) Tarjetas Amarillas: Bolívar (0) VS Atlético Mineiro (3)

(0) VS (3) Tarjetas Rojas: Bolívar (1) VS Atlético Mineiro (0)

(1) VS (0) Tiros Libres: Bolívar (1) VS Atlético Mineiro (1)

Hoy juegan Bolívar y Atl.Mineiro el partido por la llave 3 de la Copa Sudamericana. El duelo será en el estadio el coloso de Miraflores y dará inicio a partir de las 19:00 (hora Argentina).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el coloso de Miraflores fue Kevin Ortega Pimentel.

Formación de Bolívar hoy El técnico Flavio Robatto dispuso una formación 4-5-1 con Carlos Lampe bajo los tres palos; Jesús Sagredo, Miguel Ángel Torrén, Ignacio Gariglio y José Sagredo en la zaga; Leonel Justiniano, Robson Tome, Jhon Velásquez, Carlos Melgar y Daniel Cataño en la mitad de cancha; y Martín Cauteruccio como delantero. Formación de Atlético Mineiro hoy Por su parte, Jorge Sampaoli sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Éverson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Júnior Alonso en el muro defensivo; Alan Franco, Alexsander, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa y Guilherme Arana en el centro del campo; y Rony en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: nota.texto7

