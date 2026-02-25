EN VIVO: Bahia avanza 1 a 0 ante O'Higgins en el Fonte Nova

Los locales ganan en el Fonte Nova con anotación de Willian José en el minuto 0. El marcador parcial queda Bahia 1-O'Higgins 0.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los locales ganan en el Fonte Nova con anotación de Willian José en el minuto 0. El marcador parcial queda Bahia 1-O'Higgins 0.
O'Higgins llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante Bahia hoy desde las 19:00 (hora Argentina), en el Fonte Nova.
El árbitro Maximiliano Ramírez fue el encargado de supervisar el juego en el Fonte Nova.
El entrenador Rogério Ceni dispuso una formación 4-3-3 con Ronaldo defendiendo el arco; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Ramos Mingo y Luciano Juba como zagueros; Caio Alexandre, Éverton Ribeiro y Jean Lucas en el centro del campo; con Ademir, Willian José y Erick Pulga como atacantes.
Por su parte, Lucas Bovaglio salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez como defensores; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore como centrocampistas; y Arnaldo Castillo como delantero.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.