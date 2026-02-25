miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 19:48
Copa Libertadores

EN VIVO: Bahia avanza 1 a 0 ante O'Higgins en el Fonte Nova

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Bahia vs OHiggins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Los locales ganan en el Fonte Nova con anotación de Willian José en el minuto 0. El marcador parcial queda Bahia 1-O'Higgins 0.

Las estadísticas del encuentro entre Bahia y O'Higgins de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Bahia (29%) VS O'Higgins (71%)
  • Tiros al arco: Bahia (2) VS O'Higgins (1)
  • Fouls cometidos: Bahia (5) VS O'Higgins (4)
  • Pases Correctos: Bahia (175) VS O'Higgins (38)
  • Pases Incorrectos: Bahia (30) VS O'Higgins (19)
  • Recuperaciones: Bahia (3) VS O'Higgins (2)
  • Tiros Libres: Bahia (4) VS O'Higgins (9)

La previa del encuentro entre Bahia y O'Higgins por Copa Libertadores 2026 :

O'Higgins llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante Bahia hoy desde las 19:00 (hora Argentina), en el Fonte Nova.

El árbitro Maximiliano Ramírez fue el encargado de supervisar el juego en el Fonte Nova.

Formación de Bahia hoy

El entrenador Rogério Ceni dispuso una formación 4-3-3 con Ronaldo defendiendo el arco; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Ramos Mingo y Luciano Juba como zagueros; Caio Alexandre, Éverton Ribeiro y Jean Lucas en el centro del campo; con Ademir, Willian José y Erick Pulga como atacantes.

Formación de O'Higgins hoy

Por su parte, Lucas Bovaglio salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez como defensores; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore como centrocampistas; y Arnaldo Castillo como delantero.

