jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 21:31
Liga Profesional

EN VIVO: Con un marcador 3-1 River Plate supo ampliar la ventaja ante Banfield

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

River Plate vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

En el Estadio Mas Monumental, el Millonario muestra supremacía ante el Taladro al dejar el marcador 3-1 con las anotaciones de Lucas Martínez Quarta (12' 1T), Sebastián Driussi (0' 2T) y Joaquín Freitas (12' 2T).

Las estadísticas del encuentro entre River Plate y Banfield del Apertura:

  • Posesión: River Plate (34%) VS Banfield (66%)
  • Tiros al arco: River Plate (11) VS Banfield (1)
  • Fouls cometidos: River Plate (15) VS Banfield (13)
  • Pases Correctos: River Plate (437) VS Banfield (133)
  • Pases Incorrectos: River Plate (85) VS Banfield (76)
  • Recuperaciones: River Plate (8) VS Banfield (18)
  • Tarjetas Amarillas: River Plate (1) VS Banfield (2)
Así llegan River Plate y Banfield

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield venció 3-0 a Newell`s en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 5 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Hernán Mastrángelo fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio Mas Monumental.

Formación de River Plate hoy

Marcelo Gallardo eligió una alineación 4-3-3 con Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Facundo González en defensa; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván en el medio; y Sebastián Driussi, Joaquín Freitas y Ian Subiabre en la delantera.

Formación de Banfield hoy

Por su parte, Pedro Troglio presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham en el muro defensivo; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais Mayan y Lisandro Piñero en el centro del campo; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

