EN VIVO: Banfield y Tigre, sin ventajas en el comienzo: 0-0

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Banfield sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Boca Juniors. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Independiente Riv. (M). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

El árbitro Yael Falcón Pérez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Banfield hoy

El estratega Pedro Troglio apostó por una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti bajo los tres palos; Santiago López García, Alexis Maldonado, Sergio Vittor y Ignacio Abraham en la zaga; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos en el medio; y Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi como atacantes.

Formación de Tigre hoy

Por su parte, el entrenador Diego Dabove planteó un esquema táctico 4-4-2 con Felipe Zenobio en la portería; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez en la línea defensiva; Ramón Arias, Jabes Saralegui, Santiago González y Julián López en el mediocampo; y Ignacio Russo y Alfio Oviedo en la delantera.

FUENTE: nota.texto7