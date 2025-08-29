viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 19:42
Liga Profesional

EN VIVO: Banfield y Tigre, sin ventajas en el comienzo: 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Banfield vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Banfield y Tigre del Clausura:

  • Posesión: Banfield (46%) VS Tigre (54%)
  • Tiros al arco: Banfield (1) VS Tigre (3)
  • Fouls cometidos: Banfield (6) VS Tigre (12)
  • Pases Correctos: Banfield (98) VS Tigre (72)
  • Pases Incorrectos: Banfield (47) VS Tigre (44)
  • Recuperaciones: Banfield (2) VS Tigre (3)
  • Tarjetas Amarillas: Banfield (1) VS Tigre (3)
  • Tiros Libres: Banfield (2) VS Tigre (1)
La previa del encuentro entre Banfield y Tigre por Torneo Clausura 2025 :

Así llegan Banfield y Tigre

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Boca Juniors. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Independiente Riv. (M). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

El árbitro Yael Falcón Pérez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Banfield hoy

El estratega Pedro Troglio apostó por una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti bajo los tres palos; Santiago López García, Alexis Maldonado, Sergio Vittor y Ignacio Abraham en la zaga; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos en el medio; y Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi como atacantes.

Formación de Tigre hoy

Por su parte, el entrenador Diego Dabove planteó un esquema táctico 4-4-2 con Felipe Zenobio en la portería; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez en la línea defensiva; Ramón Arias, Jabes Saralegui, Santiago González y Julián López en el mediocampo; y Ignacio Russo y Alfio Oviedo en la delantera.

