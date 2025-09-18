jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 16:50
Champions League

EN VIVO: 0-0: Barcelona y Newcastle United se van al descanso sin goles

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Newcastle United vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
BsAs (DataFactory)

Se acaba la primera mitad del partido entre Newcastle y los Blaugranas. Ninguno de los equipos abrió el marcador y están igualando 0 a 0 en el estadio St. James Park. Restan 45 minutos para que busquen el arco.

Las estadísticas del encuentro entre Newcastle United y Barcelona de la Champions:

  • Posesión: Newcastle United (63%) VS Barcelona (37%)
  • Tiros al arco: Newcastle United (3) VS Barcelona (3)
  • Fouls cometidos: Newcastle United (5) VS Barcelona (6)
  • Pases Correctos: Newcastle United (91) VS Barcelona (215)
  • Pases Incorrectos: Newcastle United (40) VS Barcelona (43)
  • Recuperaciones: Newcastle United (2) VS Barcelona (8)
  • Tarjetas Amarillas: Newcastle United (2) VS Barcelona (1)

El juez seleccionado para el partido en el estadio St. James Park fue Glenn Nyberg.

Formación de Newcastle United hoy

Eddie Howe propuso una alineación 4-3-3 con Nick Pope en el arco; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn y Valentino Livramento como defensores; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joelinton como centrocampistas; y Anthony Elanga, Anthony Gordon y Harvey Barnes como delanteros.

Formación de Barcelona hoy

Por su parte, Hans Flick se decidió por un esquema 4-5-1, con Joan García defendiendo el arco; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsi, Gerard Martín como zagueros; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha, Fermín López y Marcus Rashford en el centro del campo; y con Robert Lewandowski como atacante.

