lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 16:37
Liga Profesional

EN VIVO: Barracas Central gana 1 a 0 en el marcador parcial frente a Boca Juniors en Claudio Chiqui Tapia

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Barracas Central vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)
Se posterga el partido entre Barracas Central y Boca Juniors
BsAs (DataFactory)

El defensor Rodrigo Insúa marcó el gol que le da el triunfo parcial a Barracas Central a los minutos 19.

Las estadísticas del encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors del Clausura:

  • Posesión: Barracas Central (81%) VS Boca Juniors (19%)
  • Tiros al arco: Barracas Central (1) VS Boca Juniors (2)
  • Fouls cometidos: Barracas Central (3) VS Boca Juniors (4)
  • Pases Correctos: Barracas Central (25) VS Boca Juniors (214)
  • Pases Incorrectos: Barracas Central (13) VS Boca Juniors (21)
  • Recuperaciones: Barracas Central (1) VS Boca Juniors (8)
  • Tarjetas Amarillas: Barracas Central (3) VS Boca Juniors (1)
  • Tarjetas Rojas: Barracas Central (1) VS Boca Juniors (0)
  • Tiros Libres: Barracas Central (0) VS Boca Juniors (1)

La previa del encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors por Torneo Clausura 2025 :

Así llegan Barracas Central y Boca Juniors

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Coliseo de Victoria.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central consiguió sólo un punto en su último partido frente a Tigre, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors viene de caer en su estadio ante Belgrano por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 10 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

El árbitro designado para el encuentro fue Nicolás Lamolina.

Formación de Barracas Central hoy

El equipo dirigido por Rubén Insúa plantea su juego con una formación 5-2-3 con Marcos Ledesma en el arco; Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Fernando Tobio, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa en defensa; Dardo Miloc y Iván Tapia en el medio; y Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz en la delantera.

Formación de Boca Juniors hoy

Por su parte, los conducidos por Claudio Úbeda se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Agustín Marchesín defendiendo la portería; Juan Ignacio Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco en la zaga; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios en el centro del campo; y con Milton Giménez y Miguel Ángel Merentiel en el ataque.

