EN VIVO: Bolívar pone el empate 1-1 ante Dep. La Guaira

Con gol del delantero Dorny Romero, Bolívar igualó el juego al minuto 78 ante La Guaira. En el encuentro disputado en el coloso de Miraflores, Flabián Londoño había convertido para la visita, en el minuto 28.

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Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Bolívar recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Independiente Riv. (M).

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Dep. La Guaira y Fluminense, con un marcador 0-0..

La Guaira se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. Bolívar tiene que ganar para subir de posiciones al estar último y aún no consigue puntos.

El juez seleccionado para el partido en el coloso de Miraflores fue Anthony Díaz Mora.

Formación de Bolívar hoy

Flavio Robatto propuso una alineación 4-3-3 con Carlos Lampe en el arco; Erwin Saavedra, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría y Ervin Vaca como defensores; Robson Tome, Leonel Justiniano y Carlos Melgar como centrocampistas; y Dorny Romero, Martín Cauteruccio y Brian Oyola como delanteros.

Formación de Dep. La Guaira hoy

Por su parte, Héctor Bidoglio se decidió por un esquema 4-3-3, con Jorge Sanchez defendiendo el arco; Luis Peña, Carlos Rivero, Diego Osío, Jorge Gutiérrez como zagueros; Rommell Ibarra, Juan Perdomo y Jose Correa en el centro del campo; y con Rafael Arace, José Meza y Flabián Londoño como atacantes.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)