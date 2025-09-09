martes 09 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2025 - 21:09
Eliminatorias

EN VIVO: Están jugando Bolivia y Brasil: 0-0 por la fecha 18

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Bolivia vs Brasil: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Bolivia y Brasil :

  • Posesión: Bolivia (51%) VS Brasil (49%)
  • Tiros al arco: Bolivia (7) VS Brasil (1)
  • Fouls cometidos: Bolivia (2) VS Brasil (3)
  • Pases Correctos: Bolivia (134) VS Brasil (150)
  • Pases Incorrectos: Bolivia (18) VS Brasil (18)
  • Recuperaciones: Bolivia (6) VS Brasil (1)
  • Tiros Libres: Bolivia (1) VS Brasil (0)
Lee además
en vivo: venezuela no se quiere quedar atras y suma para poner el marcador 2-1

EN VIVO: Venezuela no se quiere quedar atrás y suma para poner el marcador 2-1
en vivo: 0-0 en el arranque: ya juegan peru y paraguay por la fecha 18

EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Perú y Paraguay por la fecha 18

La previa del encuentro entre Bolivia y Brasil por Eliminatorias Sudamericanas 2026 :

Así llegan Bolivia y Brasil

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Bolivia en partidos

Bolivia quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Colombia por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Brasil en partidos

Brasil llega con ventaja tras derrotar a Chile con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG - 2 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (8 PG - 4 PE - 5 PP).

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Gigante del Norte fue Cristián Garay Reyes.

Formación de Bolivia hoy

El técnico Oscar Villegas dispuso una formación 4-3-3 con Carlos Lampe bajo los tres palos; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Fernández en la zaga; Robson Tome, Ervin Vaca y Gabriel Villamil en la mitad de cancha; y Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Miguel Terceros como delanteros.

Formación de Brasil hoy

Por su parte, Carlo Ancelotti sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Alisson; Vitinho, Alexsandro, Fabrício Bruno, Caio Henrique en el muro defensivo; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Luiz Henrique, Lucas Paquetá y Samuel Lino en el centro del campo; y Richarlison en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Venezuela no se quiere quedar atrás y suma para poner el marcador 2-1

EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Perú y Paraguay por la fecha 18

EN VIVO: Chile y Uruguay, sin goles en el duelo de la fecha 18

EN VIVO: Ecuador se va al descanso con una victoria parcial 1-0 sobre Argentina

La Selección Argentina pierde con Ecuador por un polémico penal

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy visita a Nueva Chicago
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy ya tiene árbitro confirmado para el partido con Nueva Chicago

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en la FNE 2025. video
¡Imperdible!

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel