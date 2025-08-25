EN VIVO: Central Córdoba (SE) se lleva la victoria parcial 2-0 sobre Belgrano

Así llegan Belgrano y Central Córdoba (SE)
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura
En su visita anterior, Belgrano empató por 0 con Aldosivi. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 2 en su valla.
Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura
En la jornada anterior, Central Córdoba (SE) igualó 1-1 el juego frente a Barracas Central. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.
El árbitro Nazareno Arasa fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Gigante de Alberdi.
Formación de Belgrano hoy
El entrenador Ricardo Zielinski dispuso una formación 5-3-2 con Thiago Cardozo defendiendo el arco; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Nicolás Meriano y Federico Ricca como zagueros; Rodrigo Saravia, Santiago Longo y Lucas Zelarayán en el centro del campo; con Nicolás Fernández y Franco Jara como atacantes.
Formación de Central Córdoba (SE) hoy
Por su parte, Omar De Felippe salió a jugar con un esquema 5-3-2, con el arquero Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Gonzalo Trindade como defensores; Fernando Juárez, Matías Vera y Matías Godoy como centrocampistas; y Leonardo Heredia y Gastón Verón como delanteros.
