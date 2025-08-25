lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 20:37
EN VIVO: Central Córdoba (SE) se lleva la victoria parcial 2-0 sobre Belgrano

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Belgrano y Central Córdoba (SE) del Clausura:

  • Posesión: Belgrano (40%) VS Central Córdoba (SE) (60%)
  • Tiros al arco: Belgrano (10) VS Central Córdoba (SE) (0)
  • Fouls cometidos: Belgrano (9) VS Central Córdoba (SE) (10)
  • Pases Correctos: Belgrano (373) VS Central Córdoba (SE) (193)
  • Pases Incorrectos: Belgrano (83) VS Central Córdoba (SE) (76)
  • Recuperaciones: Belgrano (19) VS Central Córdoba (SE) (19)
  • Tarjetas Amarillas: Belgrano (5) VS Central Córdoba (SE) (2)
  • Tarjetas Rojas: Belgrano (1) VS Central Córdoba (SE) (0)
Así llegan Belgrano y Central Córdoba (SE)

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

En su visita anterior, Belgrano empató por 0 con Aldosivi. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 2 en su valla.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Central Córdoba (SE) igualó 1-1 el juego frente a Barracas Central. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

El árbitro Nazareno Arasa fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Gigante de Alberdi.

Formación de Belgrano hoy

El entrenador Ricardo Zielinski dispuso una formación 5-3-2 con Thiago Cardozo defendiendo el arco; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Nicolás Meriano y Federico Ricca como zagueros; Rodrigo Saravia, Santiago Longo y Lucas Zelarayán en el centro del campo; con Nicolás Fernández y Franco Jara como atacantes.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

Por su parte, Omar De Felippe salió a jugar con un esquema 5-3-2, con el arquero Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Gonzalo Trindade como defensores; Fernando Juárez, Matías Vera y Matías Godoy como centrocampistas; y Leonardo Heredia y Gastón Verón como delanteros.

