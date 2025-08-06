EN VIVO: Portland Timbers avanza en el marcador y le gana a Club América 1 a 0

Con una jugada de Ariel Lassiter, The Timbers vence 1-0 a las Águilas en el Q2 Stadium. El gol fue en el minuto 7.

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Leagues Cup

En la jornada previa, Club América igualó 3-3 el juego ante Minnesota United.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la Leagues Cup

Portland Timbers llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Querétaro.

El partido en el Q2 Stadium fue dirigido por el árbitro Guido Gonzales Jr..

Formación de Club América hoy

André Jardine presentó una alineación 3-4-3 con Rodolfo Cota en la portería; Ramón Juárez, Sebastián Cáceres y Ralph Orquin en la línea defensiva; Érick Sánchez, Alan Cervantes, Dagoberto Espinoza y Brian Rodríguez en el mediocampo; y José Zúñiga, Alexis Gutiérrez y Víctor Dávila en la delantera.

Formación de Portland Timbers hoy

Por su parte, el entrenador Phil Neville ha decidido parar un esquema 5-3-2, con el arquero Maxime Crépeau; Jimer Fory, Juan Mosquera, Finn Surman, Dario Zuparic, Ian Smith como defensores; David da Costa, Diego Chará y Joao Ortiz como centrocampistas; y Ariel Lassiter y Felipe Mora como delanteros.

