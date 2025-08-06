EN VIVO: Portland Timbers avanza en el marcador y le gana a Club América 1 a 0

Con una jugada de Ariel Lassiter, The Timbers vence 1-0 a las Águilas en el Q2 Stadium. El gol fue en el minuto 7.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Con una jugada de Ariel Lassiter, The Timbers vence 1-0 a las Águilas en el Q2 Stadium. El gol fue en el minuto 7.
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
En la jornada previa, Club América igualó 3-3 el juego ante Minnesota United.
Portland Timbers llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Querétaro.
El partido en el Q2 Stadium fue dirigido por el árbitro Guido Gonzales Jr..
André Jardine presentó una alineación 3-4-3 con Rodolfo Cota en la portería; Ramón Juárez, Sebastián Cáceres y Ralph Orquin en la línea defensiva; Érick Sánchez, Alan Cervantes, Dagoberto Espinoza y Brian Rodríguez en el mediocampo; y José Zúñiga, Alexis Gutiérrez y Víctor Dávila en la delantera.
Por su parte, el entrenador Phil Neville ha decidido parar un esquema 5-3-2, con el arquero Maxime Crépeau; Jimer Fory, Juan Mosquera, Finn Surman, Dario Zuparic, Ian Smith como defensores; David da Costa, Diego Chará y Joao Ortiz como centrocampistas; y Ariel Lassiter y Felipe Mora como delanteros.
© 2020 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.