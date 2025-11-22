sábado 22 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de noviembre de 2025 - 20:29
Liga Profesional

EN VIVO: Comenzó el partido entre Vélez y Argentinos Juniors: 0-0 en el inicio

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Vélez vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Vélez y Argentinos Juniors del Clausura:

  • Posesión: Vélez (75%) VS Argentinos Juniors (25%)
  • Tiros al arco: Vélez (1) VS Argentinos Juniors (2)
  • Fouls cometidos: Vélez (7) VS Argentinos Juniors (0)
  • Pases Correctos: Vélez (31) VS Argentinos Juniors (130)
  • Pases Incorrectos: Vélez (8) VS Argentinos Juniors (31)
  • Recuperaciones: Vélez (4) VS Argentinos Juniors (5)
  • Tarjetas Amarillas: Vélez (1) VS Argentinos Juniors (1)
  • Tiros Libres: Vélez (0) VS Argentinos Juniors (1)

La previa del encuentro entre Vélez y Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2025 :

Lee además
boca juniors recibira a talleres por la llave 1

Boca Juniors recibirá a Talleres por la llave 1
rosario central y estudiantes se miden por la llave 5

Rosario Central y Estudiantes se miden por la llave 5

Desde las 20:00 (hora Argentina), El Fortín y el Bicho juegan hoy a todo o nada en el el Fortín. El ganador pasará a la Cuartos y podrá seguir su camino en del Clausura.

Andrés Merlos fue el árbitro que dirigió el partido en el el Fortín.

Formación de Vélez hoy

El entrenador Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Tomás Marchiori en la portería; Jano Gordón, Thiago Silvero, Aarón Quirós y Elías Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Manuel Lanzini y Tomás Galván en el mediocampo; y Maher Carrizo y Florián Monzón en el ataque.

Formación de Argentinos Juniors hoy

Por su parte, Nicolás Diez paró en el campo una estrategia 4-3-3 con Gonzalo Siri Payer en el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto como defensa; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en la mitad; y con Hernán López Muñoz, Diego Porcel y Tomás Molina en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors recibirá a Talleres por la llave 1

Rosario Central y Estudiantes se miden por la llave 5

Por la llave 7, Unión recibirá a Gimnasia

Central Córdoba (SE) y San Lorenzo se encuentran en la llave 6

Se enfrentan Racing Club y River Plate por la llave 4

Lo que se lee ahora
¿Sebastián Villa a River Plate?
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

Las más leídas

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

¿Sebastián Villa a River Plate?
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional
Chapadmalal.

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional

El truco para limpiar tus zapatillas de gamuza.
Increíble.

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan
Histórico.

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel