EN VIVO: Comenzó el partido entre Vélez y Argentinos Juniors: 0-0 en el inicio

Desde las 20:00 (hora Argentina), El Fortín y el Bicho juegan hoy a todo o nada en el el Fortín. El ganador pasará a la Cuartos y podrá seguir su camino en del Clausura.
Andrés Merlos fue el árbitro que dirigió el partido en el el Fortín.
Formación de Vélez hoy
El entrenador Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Tomás Marchiori en la portería; Jano Gordón, Thiago Silvero, Aarón Quirós y Elías Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Manuel Lanzini y Tomás Galván en el mediocampo; y Maher Carrizo y Florián Monzón en el ataque.
Formación de Argentinos Juniors hoy
Por su parte, Nicolás Diez paró en el campo una estrategia 4-3-3 con Gonzalo Siri Payer en el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto como defensa; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en la mitad; y con Hernán López Muñoz, Diego Porcel y Tomás Molina en la delantera.
