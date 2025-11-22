EN VIVO: Comenzó el partido entre Vélez y Argentinos Juniors: 0-0 en el inicio

BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Vélez y Argentinos Juniors del Clausura: Posesión: Vélez (75%) VS Argentinos Juniors (25%)

Desde las 20:00 (hora Argentina), El Fortín y el Bicho juegan hoy a todo o nada en el el Fortín. El ganador pasará a la Cuartos y podrá seguir su camino en del Clausura.

Andrés Merlos fue el árbitro que dirigió el partido en el el Fortín.

Formación de Vélez hoy El entrenador Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Tomás Marchiori en la portería; Jano Gordón, Thiago Silvero, Aarón Quirós y Elías Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Manuel Lanzini y Tomás Galván en el mediocampo; y Maher Carrizo y Florián Monzón en el ataque.

Formación de Argentinos Juniors hoy Por su parte, Nicolás Diez paró en el campo una estrategia 4-3-3 con Gonzalo Siri Payer en el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto como defensa; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en la mitad; y con Hernán López Muñoz, Diego Porcel y Tomás Molina en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

