EN VIVO: Comenzó el partido entre Vélez y Racing Club: 0-0 en el inicio

BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Vélez y Racing Club de la Copa Libertadores: Posesión: Vélez (44%) VS Racing Club (56%)

(44%) VS (56%) Tiros al arco: Vélez (3) VS Racing Club (1)

(3) VS (1) Fouls cometidos: Vélez (0) VS Racing Club (6)

(0) VS (6) Pases Correctos: Vélez (120) VS Racing Club (68)

(120) VS (68) Pases Incorrectos: Vélez (47) VS Racing Club (47)

(47) VS (47) Recuperaciones: Vélez (3) VS Racing Club (5)

(3) VS (5) Tarjetas Amarillas: Vélez (1) VS Racing Club (2)

(1) VS (2) Tiros Libres: Vélez (1) VS Racing Club (0)

La previa del encuentro entre Vélez y Racing Club por Copa Libertadores 2025 :

Hoy se enfrentan El Fortín y la Academia por la llave 3 de la Copa Libertadores. El encuentro tendrá lugar a las 19:00 (hora Argentina) en el el Fortín.

Wilton Pereira Sampaio fue el árbitro que dirigió el partido en el el Fortín.

Formación de Vélez hoy El entrenador Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Tomás Marchiori en la portería; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat y Tomás Galván en el mediocampo; y Maher Carrizo, Michael Santos y Imanol Machuca en el ataque. Formación de Racing Club hoy Por su parte, Gustavo Costas paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Facundo Cambeses en el arco; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas como defensa; Santiago Sosa, Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Santiago Solari en la mitad; y con Adrián Martínez en la delantera.

