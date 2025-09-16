EN VIVO: Comenzó el partido entre Vélez y Racing Club: 0-0 en el inicio

Hoy se enfrentan El Fortín y la Academia por la llave 3 de la Copa Libertadores. El encuentro tendrá lugar a las 19:00 (hora Argentina) en el el Fortín.
Wilton Pereira Sampaio fue el árbitro que dirigió el partido en el el Fortín.
Formación de Vélez hoy
El entrenador Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Tomás Marchiori en la portería; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat y Tomás Galván en el mediocampo; y Maher Carrizo, Michael Santos y Imanol Machuca en el ataque.
Formación de Racing Club hoy
Por su parte, Gustavo Costas paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Facundo Cambeses en el arco; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas como defensa; Santiago Sosa, Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Santiago Solari en la mitad; y con Adrián Martínez en la delantera.
