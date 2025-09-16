martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 19:34
Copa Libertadores

EN VIVO: Comenzó el partido entre Vélez y Racing Club: 0-0 en el inicio

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Vélez vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Vélez y Racing Club de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Vélez (44%) VS Racing Club (56%)
  • Tiros al arco: Vélez (3) VS Racing Club (1)
  • Fouls cometidos: Vélez (0) VS Racing Club (6)
  • Pases Correctos: Vélez (120) VS Racing Club (68)
  • Pases Incorrectos: Vélez (47) VS Racing Club (47)
  • Recuperaciones: Vélez (3) VS Racing Club (5)
  • Tarjetas Amarillas: Vélez (1) VS Racing Club (2)
  • Tiros Libres: Vélez (1) VS Racing Club (0)
La previa del encuentro entre Vélez y Racing Club por Copa Libertadores 2025 :

Hoy se enfrentan El Fortín y la Academia por la llave 3 de la Copa Libertadores. El encuentro tendrá lugar a las 19:00 (hora Argentina) en el el Fortín.

Wilton Pereira Sampaio fue el árbitro que dirigió el partido en el el Fortín.

Formación de Vélez hoy

El entrenador Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Tomás Marchiori en la portería; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat y Tomás Galván en el mediocampo; y Maher Carrizo, Michael Santos y Imanol Machuca en el ataque.

Formación de Racing Club hoy

Por su parte, Gustavo Costas paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Facundo Cambeses en el arco; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas como defensa; Santiago Sosa, Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Santiago Solari en la mitad; y con Adrián Martínez en la delantera.

