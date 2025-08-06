miércoles 06 de agosto de 2025

6 de agosto de 2025 - 09:17
Leagues Cup

Seattle Sounders se enfrentará ante Tijuana por la fecha 3

Tijuana se mide ante Seattle Sounders en el estadio Lumen Field mañana a las 00:00 (hora Argentina).

Seattle Sounders vs Tijuana: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Leagues Cup
BsAs (DataFactory)

Mañana desde las 00:00 (hora Argentina), Seattle Sounders recibirá a Tijuana en el estadio Lumen Field, por la fecha 3 de la Leagues Cup.

EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja para Portland Timbers sobre Club América

EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja para Portland Timbers sobre Club América
EN VIVO: Real Salt Lake se va al descanso con una victoria parcial

EN VIVO: Real Salt Lake se va al descanso con una victoria parcial

Así llegan Seattle Sounders y Tijuana

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Seattle Sounders en partidos de la Leagues Cup

Seattle Sounders ganó el encuentro previo ante Santos Laguna por 2-1.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Leagues Cup

Tijuana llega triunfante luego de ver caer a Colorado Rapids con un marcador 2-1.

Horario Seattle Sounders y Tijuana, según país
  • Argentina: 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas

