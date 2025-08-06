Seattle Sounders se enfrentará ante Tijuana por la fecha 3

Mañana desde las 00:00 (hora Argentina), Seattle Sounders recibirá a Tijuana en el estadio Lumen Field, por la fecha 3 de la Leagues Cup.
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Seattle Sounders ganó el encuentro previo ante Santos Laguna por 2-1.
Tijuana llega triunfante luego de ver caer a Colorado Rapids con un marcador 2-1.
