Seattle Sounders se enfrentará ante Tijuana por la fecha 3

Mañana desde las 00:00 (hora Argentina), Seattle Sounders recibirá a Tijuana en el estadio Lumen Field, por la fecha 3 de la Leagues Cup.

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Seattle Sounders ganó el encuentro previo ante Santos Laguna por 2-1.

Tijuana llega triunfante luego de ver caer a Colorado Rapids con un marcador 2-1.

