lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 19:47
Liga Profesional

EN VIVO: Dep. Riestra gana 1 a 0 en el marcador parcial frente a Vélez en Guillermo Laza

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Dep. Riestra vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El volante Alexander Díaz marcó el gol que le da el triunfo parcial a Dep. Riestra a los minutos 37.

un autogol de nicolas tripichio salvo a independiente de perder con san lorenzo

Un autogol de Nicolás Tripichio salvó a Independiente de perder con San Lorenzo
por la fecha 11, racing club recibira a independiente riv. (m)

Por la fecha 11, Racing Club recibirá a Independiente Riv. (M)

Las estadísticas del encuentro entre Dep. Riestra y Vélez del Clausura:

  • Posesión: Dep. Riestra (67%) VS Vélez (33%)
  • Tiros al arco: Dep. Riestra (4) VS Vélez (0)
  • Fouls cometidos: Dep. Riestra (6) VS Vélez (5)
  • Pases Correctos: Dep. Riestra (62) VS Vélez (178)
  • Pases Incorrectos: Dep. Riestra (28) VS Vélez (51)
  • Recuperaciones: Dep. Riestra (7) VS Vélez (2)
  • Tarjetas Amarillas: Dep. Riestra (2) VS Vélez (3)
  • Tiros Libres: Dep. Riestra (0) VS Vélez (1)

La previa del encuentro entre Dep. Riestra y Vélez por Torneo Clausura 2025 :

Así llegan Dep. Riestra y Vélez

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra derrotó por 2 a 1 a River Plate en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 9 goles y le han marcado 1.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Atlético Tucumán. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 2.

El árbitro designado para el encuentro fue Fernando Echenique.

Formación de Dep. Riestra hoy

El equipo dirigido por Gustavo Benítez plantea su juego con una formación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Miguel Ángel Barbieri y Pedro Ramírez en defensa; Alexander Díaz, Jonatan Goitía y Pablo Monje en el medio; y Jonathan Herrera y Antony Alonso en la delantera.

Formación de Vélez hoy

Por su parte, los conducidos por Guillermo Barros Schelotto se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Tomás Marchiori defendiendo la portería; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez en la zaga; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Matías Pellegrini, Tomás Galván y Francisco Pizzini en el centro del campo; y con Braian Romero en el ataque.

