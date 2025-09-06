Chicago Fire se enfrenta ante la visita New England Revolution por la semana 27

Desde las 21:30 (hora Argentina), Chicago Fire y New England Revolution se enfrentan hoy por la semana 27 de la MLS, en el SeatGeek Stadium.
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Chicago Fire busca levantarse de su derrota ante Philadelphia Union en el Subaru Park. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 8 en su arco.
New England Revolution cayó 1 a 2 ante Charlotte FC. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y New England Revolution lo ganó por 0 a 1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Guido Gonzales Jr..
