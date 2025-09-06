sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 07:41
MLS

Chicago Fire se enfrenta ante la visita New England Revolution por la semana 27

Chicago Fire y New England Revolution se enfrentan en el SeatGeek Stadium, con el arbitraje de Guido Gonzales Jr.. El duelo se juega desde las 21:30 (hora Argentina).

Chicago Fire vs New England Revolution: previa, horario y cómo llegan para la semana 27 de la MLS
BsAs (DataFactory)

Desde las 21:30 (hora Argentina), Chicago Fire y New England Revolution se enfrentan hoy por la semana 27 de la MLS, en el SeatGeek Stadium.

Así llegan Chicago Fire y New England Revolution

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Chicago Fire en partidos de la MLS

Chicago Fire busca levantarse de su derrota ante Philadelphia Union en el Subaru Park. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS

New England Revolution cayó 1 a 2 ante Charlotte FC. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y New England Revolution lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Guido Gonzales Jr..


Fechas y rivales de Chicago Fire en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs New York City FC: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Minnesota United: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Columbus Crew: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Inter Miami: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Toronto FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 28: vs Toronto FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Philadelphia Union: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Atlanta United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Inter Miami: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Chicago Fire: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario Chicago Fire y New England Revolution, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

