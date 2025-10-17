EN VIVO: Con dos goles al hilo, Argentinos Juniors gana 2-1 a Newell`s

El Bicho convirtió dos veces gracias a Diego Porcel (20' 1T) y Erik Godoy (24' 1T), y se queda con la victoria parcial por 2 a 1 sobre la visita en el estadio el Semillero del Mundo.
Así llegan Argentinos Juniors y Newell`s
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura
Argentinos Juniors sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Defensa y Justicia. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 3 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura
Newell`s obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Tigre. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 10 veces.
El árbitro Felipe Viola fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Formación de Argentinos Juniors hoy
El estratega Nicolás Diez apostó por una formación 4-3-3 con Sergio Romero bajo los tres palos; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto en la zaga; Alan Lescano, Lucas Gómez y Gabriel Florentín en el medio; y Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel como atacantes.
Formación de Newell`s hoy
Por su parte, el entrenador Cristian Fabbiani planteó un esquema táctico 4-4-2 con Juan Espínola en la portería; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano en la línea defensiva; Martín Fernández, Luca Regiardo, Facundo Guch y Gonzalo Maroni en el mediocampo; y Luciano Herrera y Carlos González en la delantera.
