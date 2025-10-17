viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 21:49
Liga Profesional

EN VIVO: Con dos goles al hilo, Argentinos Juniors gana 2-1 a Newell`s

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Argentinos Juniors vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El Bicho convirtió dos veces gracias a Diego Porcel (20' 1T) y Erik Godoy (24' 1T), y se queda con la victoria parcial por 2 a 1 sobre la visita en el estadio el Semillero del Mundo.

Lee además
racing club derroto 1-0 a aldosivi con un penal de luciano vietto

Racing Club derrotó 1-0 a Aldosivi con un penal de Luciano Vietto
rosario central recibira a platense por la fecha 13

Rosario Central recibirá a Platense por la fecha 13

Las estadísticas del encuentro entre Argentinos Juniors y Newell`s del Clausura:

  • Posesión: Argentinos Juniors (33%) VS Newell`s (67%)
  • Tiros al arco: Argentinos Juniors (6) VS Newell`s (0)
  • Fouls cometidos: Argentinos Juniors (1) VS Newell`s (6)
  • Pases Correctos: Argentinos Juniors (102) VS Newell`s (39)
  • Pases Incorrectos: Argentinos Juniors (35) VS Newell`s (21)
  • Recuperaciones: Argentinos Juniors (6) VS Newell`s (1)
  • Tarjetas Amarillas: Argentinos Juniors (0) VS Newell`s (1)
  • Tiros Libres: Argentinos Juniors (2) VS Newell`s (0)

La previa del encuentro entre Argentinos Juniors y Newell`s por Torneo Clausura 2025 :

Así llegan Argentinos Juniors y Newell`s

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Defensa y Justicia. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 3 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Tigre. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 10 veces.

El árbitro Felipe Viola fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Argentinos Juniors hoy

El estratega Nicolás Diez apostó por una formación 4-3-3 con Sergio Romero bajo los tres palos; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto en la zaga; Alan Lescano, Lucas Gómez y Gabriel Florentín en el medio; y Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel como atacantes.

Formación de Newell`s hoy

Por su parte, el entrenador Cristian Fabbiani planteó un esquema táctico 4-4-2 con Juan Espínola en la portería; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano en la línea defensiva; Martín Fernández, Luca Regiardo, Facundo Guch y Gonzalo Maroni en el mediocampo; y Luciano Herrera y Carlos González en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Racing Club derrotó 1-0 a Aldosivi con un penal de Luciano Vietto

Rosario Central recibirá a Platense por la fecha 13

Boca Juniors recibirá a Belgrano por la fecha 13

Lanús y Godoy Cruz se miden por la fecha 13

Dep. Riestra vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Lo que se lee ahora
Estadio La Tablada
Fútbol.

El estadio La Tablada en condiciones para jugar el Regional y las finales de la Liga

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Parricidio.

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel