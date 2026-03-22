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22 de marzo de 2026 - 23:03
Liga Profesional

EN VIVO: Por dos goles de diferencia, Independiente Riv. (M) se impone a Rosario Central

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Independiente Riv. (M) vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Indep.Mza. pone el 2 a 0 frente a el Canalla. El conjunto local le gana a la visita gracias a Luciano Gómez (15' 1T) y Alex Arce (28' 1T).

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Las estadísticas del encuentro entre Independiente Riv. (M) y Rosario Central del Apertura:

  • Tiros al arco: Independiente Riv. (M) (1) VS Rosario Central (1)
  • Fouls cometidos: Independiente Riv. (M) (5) VS Rosario Central (4)

La previa del encuentro entre Independiente Riv. (M) y Rosario Central por Torneo Apertura 2026 :

Así llegan Independiente Riv. (M) y Rosario Central

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) venció por 3-2 a Gimnasia. Después de caer en 1 oportunidad y empatar 3 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de un triunfo 2 a 1 frente a Banfield. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 6 goles y le metieron 2 en su arco.

Pablo Echavarría fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Bautista Gargantini.

Formación probable de Independiente Riv. (M)

El entrenador Alfredo Berti salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Nicolás Bolcato en la portería; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Atencio, Tomas Bottari, José Florentín y Sebastián Villa en el mediocampo; y Fabrizio Sartori y Alex Arce en el ataque.

Formación probable de Rosario Central

Por su parte, Jorge Almirón paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Jeremías Ledesma en el arco; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández como defensa; Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Guillermo Fernández y Enzo Giménez en la mitad; y con Jaminton Campaz y Alejo Veliz en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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