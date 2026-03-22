EN VIVO: Por dos goles de diferencia, Independiente Riv. (M) se impone a Rosario Central

Indep.Mza. pone el 2 a 0 frente a el Canalla. El conjunto local le gana a la visita gracias a Luciano Gómez (15' 1T) y Alex Arce (28' 1T).

Boca Juniors marcó dos veces en la victoria ante Instituto en la Bombonera

EN VIVO: Argentinos Juniors y Platense, sin ventajas en el comienzo: 0-0

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Independiente Riv. (M) venció por 3-2 a Gimnasia. Después de caer en 1 oportunidad y empatar 3 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de un triunfo 2 a 1 frente a Banfield. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 6 goles y le metieron 2 en su arco.

Pablo Echavarría fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Bautista Gargantini.

Formación probable de Independiente Riv. (M)

El entrenador Alfredo Berti salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Nicolás Bolcato en la portería; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez en la línea defensiva; Rodrigo Atencio, Tomas Bottari, José Florentín y Sebastián Villa en el mediocampo; y Fabrizio Sartori y Alex Arce en el ataque.

Formación probable de Rosario Central

Por su parte, Jorge Almirón paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Jeremías Ledesma en el arco; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández como defensa; Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Guillermo Fernández y Enzo Giménez en la mitad; y con Jaminton Campaz y Alejo Veliz en la delantera.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)