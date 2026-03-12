jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 23:07
Copa Libertadores

EN VIVO: En el segundo tiempo, Independiente Medellín y Juventud buscan destrabar el empate 1-1

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Independiente Medellín vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El Poderoso de la Montaña y Juventud volvieron a la cancha para el complemento, en busca del gol que marque la diferencia.

Las estadísticas del encuentro entre Independiente Medellín y Juventud de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Independiente Medellín (43%) VS Juventud (57%)
  • Tiros al arco: Independiente Medellín (5) VS Juventud (4)
  • Fouls cometidos: Independiente Medellín (14) VS Juventud (9)
  • Pases Correctos: Independiente Medellín (193) VS Juventud (121)
  • Pases Incorrectos: Independiente Medellín (57) VS Juventud (41)
  • Recuperaciones: Independiente Medellín (6) VS Juventud (6)
  • Tiros Libres: Independiente Medellín (5) VS Juventud (9)

Tras el empate en 1 en la ida, el Poderoso de la Montaña y Juventud definen hoy su pasaje a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio Atanasio Girardot.

El árbitro Juan Benítez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Independiente Medellín hoy

El estratega Alejandro Restrepo apostó por una formación 3-5-2 con Salvador Ichazo bajo los tres palos; José Ortiz, Kevin Mantilla y Daniel Londoño en la zaga; Halam Loboa, Hayen Palacios, Didier Moreno, Diego Moreno y Frank Fabra en el medio; y Francisco Fydriszewski y Enzo Larrosa como atacantes.

Formación de Juventud hoy

Por su parte, el entrenador Sebastián Méndez Pardiñas planteó un esquema táctico 4-5-1 con Sebastián Sosa en la portería; Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas en la línea defensiva; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Pablo Lago, Agustín Alaniz y Renzo Sánchez en el mediocampo; y Bruno Larregui en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

