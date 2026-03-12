EN VIVO: En el segundo tiempo, Independiente Medellín y Juventud buscan destrabar el empate 1-1

El Poderoso de la Montaña y Juventud volvieron a la cancha para el complemento, en busca del gol que marque la diferencia.
Tras el empate en 1 en la ida, el Poderoso de la Montaña y Juventud definen hoy su pasaje a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio Atanasio Girardot.
El árbitro Juan Benítez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
El estratega Alejandro Restrepo apostó por una formación 3-5-2 con Salvador Ichazo bajo los tres palos; José Ortiz, Kevin Mantilla y Daniel Londoño en la zaga; Halam Loboa, Hayen Palacios, Didier Moreno, Diego Moreno y Frank Fabra en el medio; y Francisco Fydriszewski y Enzo Larrosa como atacantes.
Por su parte, el entrenador Sebastián Méndez Pardiñas planteó un esquema táctico 4-5-1 con Sebastián Sosa en la portería; Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas en la línea defensiva; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Pablo Lago, Agustín Alaniz y Renzo Sánchez en el mediocampo; y Bruno Larregui en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
