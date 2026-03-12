EN VIVO: En el segundo tiempo, Independiente Medellín y Juventud buscan destrabar el empate 1-1

BsAs (DataFactory)

El Poderoso de la Montaña y Juventud volvieron a la cancha para el complemento, en busca del gol que marque la diferencia.

Las estadísticas del encuentro entre Independiente Medellín y Juventud de la Copa Libertadores: Posesión: Independiente Medellín (43%) VS Juventud (57%)

(43%) VS (57%) Tiros al arco: Independiente Medellín (5) VS Juventud (4)

(5) VS (4) Fouls cometidos: Independiente Medellín (14) VS Juventud (9)

(14) VS (9) Pases Correctos: Independiente Medellín (193) VS Juventud (121)

(193) VS (121) Pases Incorrectos: Independiente Medellín (57) VS Juventud (41)

(57) VS (41) Recuperaciones: Independiente Medellín (6) VS Juventud (6)

(6) VS (6) Tiros Libres: Independiente Medellín (5) VS Juventud (9) Tras el empate en 1 en la ida, el Poderoso de la Montaña y Juventud definen hoy su pasaje a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio Atanasio Girardot.

El árbitro Juan Benítez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Independiente Medellín hoy El estratega Alejandro Restrepo apostó por una formación 3-5-2 con Salvador Ichazo bajo los tres palos; José Ortiz, Kevin Mantilla y Daniel Londoño en la zaga; Halam Loboa, Hayen Palacios, Didier Moreno, Diego Moreno y Frank Fabra en el medio; y Francisco Fydriszewski y Enzo Larrosa como atacantes.

Formación de Juventud hoy Por su parte, el entrenador Sebastián Méndez Pardiñas planteó un esquema táctico 4-5-1 con Sebastián Sosa en la portería; Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas en la línea defensiva; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Pablo Lago, Agustín Alaniz y Renzo Sánchez en el mediocampo; y Bruno Larregui en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

