EN VIVO: Alianza Lima y Universidad de Chile, sin ventajas en el comienzo: 0-0

Las estadísticas del encuentro entre Alianza Lima y Universidad de Chile de la Copa Sudamericana: Posesión: Alianza Lima (54%) VS Universidad de Chile (46%)

(54%) VS (46%) Tiros al arco: Alianza Lima (3) VS Universidad de Chile (0)

(3) VS (0) Fouls cometidos: Alianza Lima (4) VS Universidad de Chile (9)

(4) VS (9) Pases Correctos: Alianza Lima (122) VS Universidad de Chile (161)

(122) VS (161) Pases Incorrectos: Alianza Lima (37) VS Universidad de Chile (19)

(37) VS (19) Recuperaciones: Alianza Lima (8) VS Universidad de Chile (18)

(8) VS (18) Tiros Libres: Alianza Lima (2) VS Universidad de Chile (1)

La previa del encuentro entre Alianza Lima y Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025 :

Alianza L. y U. de Chile se ven las caras hoy en el estadio el Coloso Victoriano, en el marco de la llave 1 de la Copa Sudamericana. El partido comienza a las 21:30 (hora Argentina).

El árbitro Ramon Abatti Abel fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación probable de Alianza Lima El estratega Néstor Gorosito apostó por una formación 4-4-2 con Guillermo Viscarra bajo los tres palos; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco y Guillermo Enrique en la zaga; Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui y Erick Castillo en el medio; y Hernán Barcos y Kevin Quevedo como atacantes. Formación probable de Universidad de Chile Por su parte, el entrenador Gustavo Álvarez planteó un esquema táctico 3-5-2 con Gabriel Castellón en la portería; Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal en la línea defensiva; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; y Lucas Assadi y Nicolás Guerra en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: nota.texto7

