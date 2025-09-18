EN VIVO: Alianza Lima y Universidad de Chile, sin ventajas en el comienzo: 0-0

Alianza L. y U. de Chile se ven las caras hoy en el estadio el Coloso Victoriano, en el marco de la llave 1 de la Copa Sudamericana. El partido comienza a las 21:30 (hora Argentina).
El árbitro Ramon Abatti Abel fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Formación probable de Alianza Lima
El estratega Néstor Gorosito apostó por una formación 4-4-2 con Guillermo Viscarra bajo los tres palos; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco y Guillermo Enrique en la zaga; Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui y Erick Castillo en el medio; y Hernán Barcos y Kevin Quevedo como atacantes.
Formación probable de Universidad de Chile
Por su parte, el entrenador Gustavo Álvarez planteó un esquema táctico 3-5-2 con Gabriel Castellón en la portería; Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal en la línea defensiva; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; y Lucas Assadi y Nicolás Guerra en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.