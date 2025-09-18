jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 22:17
EN VIVO: Alianza Lima y Universidad de Chile, sin ventajas en el comienzo: 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Alianza Lima vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana
Las estadísticas del encuentro entre Alianza Lima y Universidad de Chile de la Copa Sudamericana:

  • Posesión: Alianza Lima (54%) VS Universidad de Chile (46%)
  • Tiros al arco: Alianza Lima (3) VS Universidad de Chile (0)
  • Fouls cometidos: Alianza Lima (4) VS Universidad de Chile (9)
  • Pases Correctos: Alianza Lima (122) VS Universidad de Chile (161)
  • Pases Incorrectos: Alianza Lima (37) VS Universidad de Chile (19)
  • Recuperaciones: Alianza Lima (8) VS Universidad de Chile (18)
  • Tiros Libres: Alianza Lima (2) VS Universidad de Chile (1)
La previa del encuentro entre Alianza Lima y Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025 :

Alianza L. y U. de Chile se ven las caras hoy en el estadio el Coloso Victoriano, en el marco de la llave 1 de la Copa Sudamericana. El partido comienza a las 21:30 (hora Argentina).

El árbitro Ramon Abatti Abel fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación probable de Alianza Lima

El estratega Néstor Gorosito apostó por una formación 4-4-2 con Guillermo Viscarra bajo los tres palos; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco y Guillermo Enrique en la zaga; Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui y Erick Castillo en el medio; y Hernán Barcos y Kevin Quevedo como atacantes.

Formación probable de Universidad de Chile

Por su parte, el entrenador Gustavo Álvarez planteó un esquema táctico 3-5-2 con Gabriel Castellón en la portería; Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal en la línea defensiva; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; y Lucas Assadi y Nicolás Guerra en la delantera.

