EN VIVO: ¡En juego el segundo tiempo! Patronato lidera 1-0 sobre Arsenal

BsAs (DataFactory)

Con gol de Valentín Pereyra (12' 1T), el Patrón comienza el complemento arriba en el marcador.

Así llegan Patronato y Arsenal Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional Patronato sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante All Boys. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional Arsenal viene de derrotar a Ferro con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 11 goles y le han convertido 9 en su arco.

El árbitro Julio Barraza fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego. Formación de Patronato hoy El estratega Gabriel Gómez apostó por una formación 4-4-2 con Alan Sosa bajo los tres palos; Maximiliano Rueda, Julián Navas, Santiago Bellatti y Fernando Moreyra en la zaga; Juan Pablo Barinaga, Santiago Gallucci Otero, Valentín Pereyra y Emanuel Moreno en el medio; y Julián Marcioni y Alan Bonansea como atacantes. Formación de Arsenal hoy Por su parte, el entrenador Darío Franco planteó un esquema táctico 4-4-2 con Jerónimo Pourtau en la portería; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano en la línea defensiva; Matías Lucero, Matteo Trombini, Esteban Fernández y Axel Batista en el mediocampo; y Tomás González y Ignacio Sabatini en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.