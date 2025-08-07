jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 21:07
Liga Profesional

EN VIVO: Estudiantes gana 1 a 0 en el estadio el Tierra de Campeones

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Estudiantes vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Los locales abren el marcador al minuto 7. El delantero Fabricio Pérez anota y el Pincha se queda con la victoria parcial frente a Indep.Mza..

Las estadísticas del encuentro entre Estudiantes y Independiente Riv. (M) del Clausura:

  • Posesión: Estudiantes (23%) VS Independiente Riv. (M) (77%)
  • Tiros al arco: Estudiantes (1) VS Independiente Riv. (M) (0)
  • Fouls cometidos: Estudiantes (0) VS Independiente Riv. (M) (1)
  • Pases Correctos: Estudiantes (59) VS Independiente Riv. (M) (13)
  • Pases Incorrectos: Estudiantes (10) VS Independiente Riv. (M) (1)
  • Recuperaciones: Estudiantes (1) VS Independiente Riv. (M) (2)

La previa del encuentro entre Estudiantes y Independiente Riv. (M) por Torneo Clausura 2025 :

Así llegan Estudiantes y Independiente Riv. (M)

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes viene de ganar en su encuentro anterior a Racing Club con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

En la fecha pasada, Independiente Riv. (M) finalizó con un empate 0-0 ante Belgrano. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 2 tantos.

Sebastián Zunino fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Tierra de Campeones.

Formación de Estudiantes hoy

Eduardo Domínguez eligió una alineación 4-3-3 con Fernando Muslera en el arco; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez y Gastón Benedetti en defensa; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar y Cristian Medina en el medio; y Tiago Palacios, Lucas Alario y Fabricio Pérez en la delantera.

Formación de Independiente Riv. (M) hoy

Por su parte, Alfredo Berti presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto en el muro defensivo; Tomas Bottari, Nicolás Retamar, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega en el centro del campo; y Alex Arce y Sebastián Villa como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

