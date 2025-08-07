EN VIVO: Estudiantes gana 1 a 0 en el estadio el Tierra de Campeones

Los locales abren el marcador al minuto 7. El delantero Fabricio Pérez anota y el Pincha se queda con la victoria parcial frente a Indep.Mza..
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Estudiantes viene de ganar en su encuentro anterior a Racing Club con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 3 a favor.
En la fecha pasada, Independiente Riv. (M) finalizó con un empate 0-0 ante Belgrano. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 2 tantos.
Sebastián Zunino fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Tierra de Campeones.
Eduardo Domínguez eligió una alineación 4-3-3 con Fernando Muslera en el arco; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez y Gastón Benedetti en defensa; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar y Cristian Medina en el medio; y Tiago Palacios, Lucas Alario y Fabricio Pérez en la delantera.
Por su parte, Alfredo Berti presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto en el muro defensivo; Tomas Bottari, Nicolás Retamar, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega en el centro del campo; y Alex Arce y Sebastián Villa como delanteros.
