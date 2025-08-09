EN VIVO: FC Dallas ya gana 1-0 ante Portland Timbers en el Toyota Stadium

Al minuto 7, el conjunto local abre el marcador con gol de Petar Musa y supera a The Timbers por 1 a 0 en el Toyota Stadium.

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de FC Dallas en partidos de la MLS

FC Dallas cayó 3 a 4 ante New York City FC en el Toyota Stadium. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 9 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS

Portland Timbers llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Los Angeles FC. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 5 en su arco.

El partido en el Toyota Stadium fue dirigido por el árbitro Malik Badawi.

Formación de FC Dallas hoy

Eric Quill presentó una alineación 4-5-1 con Michael Collodi en la portería; Shaquell Moore, Sebastien Ibeagha, Osaze Urhoghide y Lalas Abubakar en la línea defensiva; Ramiro, Kaick, Bernard Kamungo, Patrickson Delgado y Logan Farrington en el mediocampo; y Petar Musa en la delantera.

Formación de Portland Timbers hoy

Por su parte, el entrenador Phil Neville ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Maxime Crépeau; Juan Mosquera, Finn Surman, Dario Zuparic, Kamal Miller como defensores; David Ayala, Ian Smith y Cristhian Paredes como centrocampistas; y David da Costa, Felipe Mora y Antony Alves como delanteros.

