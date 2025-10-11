EN VIVO: Racing Club avanza en el marcador y le gana a Banfield 1 a 0

Con una jugada de Bruno Zuculini, la Academia vence 1-0 a el Taladro en el estadio el Lencho. El gol fue en el minuto 25.

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Banfield cayó 0 a 1 ante Huracán en el Tomás A. Ducó. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Racing Club logró empatar 0-0 ante Independiente Riv. (M). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

El partido en el estadio el Lencho fue dirigido por el árbitro Nazareno Arasa.

Formación de Banfield hoy

Pedro Troglio presentó una alineación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en la portería; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en la línea defensiva; Tomás Adoryan, Martín Río, Gonzalo Ríos y Santiago Esquivel en el mediocampo; y Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi en la delantera.

Formación de Racing Club hoy

Por su parte, el entrenador Gustavo Costas ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas como defensores; Alan Forneris, Bruno Zuculini y Agustín Almendra como centrocampistas; y Tomás Conechny, Adrián Balboa y Duván Vergara como delanteros.

