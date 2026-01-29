EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 1-0 para Sarmiento sobre Banfield

El Verde se va al descanso con el marcador a favor por 1-0. El autor del gol de la victoria parcial fue Diego Churín (51' 1T, de penal). El Taladro tiene 45 minutos para revertir el resultado.
Las estadísticas del encuentro entre Sarmiento y Banfield del Apertura:
- Tiros al arco: Sarmiento (7)
VS
Banfield (2)
- Fouls cometidos: Sarmiento (7)
VS
Banfield (8)
- Tarjetas Amarillas: Sarmiento (1)
VS
Banfield (0)
- Tarjetas Rojas: Sarmiento (0)
VS
Banfield (1)
- Tiros Libres: Sarmiento (1)
VS
Banfield (1)
Así llegan Sarmiento y Banfield
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura
Sarmiento cayó 0 a 1 ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona.
Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura
En la fecha anterior, Banfield logró empatar 1-1 ante Huracán..
El partido en el estadio Eva Perón fue dirigido por el árbitro Nazareno Arasa.
Formación de Sarmiento hoy
Facundo Sava presentó una alineación 3-5-2 con Javier Burrai en la portería; Renzo Orihuela, Gaston Arturia y Lucas Suárez en la línea defensiva; Santiago Salle, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Jonatan Gómez y Yair Arismendi en el mediocampo; y Jhon Renteria y Diego Churín en la delantera.
Formación de Banfield hoy
Por su parte, el entrenador Pedro Troglio ha decidido parar un esquema 3-5-2, con el arquero Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano como defensores; Santiago López García, Juan Luis Alfaro, Lautaro Ríos, Ignacio Abraham y Tomás Adoryan como centrocampistas; y Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda como delanteros.
